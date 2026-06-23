Νίκος Ανδρουλάκης: «Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην Ιστορία»

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Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις επιδραστικές φυσιογνωμίες στην πολιτική ιστορία της χώρας. Σήμερα (23.06.2026) με αφορμή τα 30 χρόνια που συμπληρώνονται από τον θάνατό του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε ένα βίντεο-αφιέρωμα στην πολιτική παρακαταθήκη του.
Στην ανάρτησή του γράφει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι «τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην Ιστορία».
@nikos.androulakis
Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην Ιστορία. Ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς. Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
«Ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς», γράφει στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Και καταλήγει πως «η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα».
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