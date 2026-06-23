Νίκος Ανδρουλάκης: «Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην Ιστορία»

Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις επιδραστικές φυσιογνωμίες στην πολιτική ιστορία της χώρας. Σήμερα (23.06.2026) με αφορμή τα 30 χρόνια που συμπληρώνονται από τον θάνατό του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε ένα βίντεο-αφιέρωμα στην πολιτική παρακαταθήκη του.

Στην ανάρτησή του γράφει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι «τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην Ιστορία».

@nikos.androulakis Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην Ιστορία. Ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς. Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

«Ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς», γράφει στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Και καταλήγει πως «η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα».

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