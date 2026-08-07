Πώς το Ιράν σχεδιάζει να κρατήσει «όμηρο» τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές – Οι καθυστερήσεις και η παρατεταμένη εμπλοκή στον πόλεμο

Takeaways by to pontiki AI Η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει τη σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ έως τις ενδιάμεσες εκλογές, στοχεύοντας στην πολιτική του φθορά και την πρόκληση ενός καταστροφικού πλήγματος στη διακυβέρνησή του.

Οι ιρανικές αρχές θέτουν αυστηρούς όρους για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, όπως η άρση των κυρώσεων, καθυστερώντας σκόπιμα τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Η στρατηγική του Ιράν περιλαμβάνει τη διατήρηση του οικονομικού και πολιτικού κόστους για τις ΗΠΑ, ενώ στο εσωτερικό της χώρας εκφράζονται διιστάμενες απόψεις για τη σκοπιμότητα της αναμονής.

Ενώ ορισμένοι θεωρούν πως η εκλογική ήττα του Τραμπ θα ευνοήσει το Ιράν, άλλοι προειδοποιούν ότι η αποδυνάμωσή του ενδέχεται να καταστήσει τη χώρα πιο ευάλωτη σε εξωτερικές επιθέσεις.

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Η Τεχεράνη έχει θέσει ένα παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα διαπραγματεύσεων που έχει σχεδιαστεί για να κρατήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στη σύγκρουση με το Ιράν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, με την ελπίδα να προκαλέσει το ίδιο καταστροφικό πλήγμα στην προεδρία του όπως υπέστη ο Τζίμι Κάρτερ για την κρίση ομηρίας στην αμερικανική πρεσβεία το 1979-81, αναφέρει σε ανάλυσή του στον Guardian o διπλωματικός συντάκτης Πάτρικ Γουίντουρ.

Για πολλούς εντός του Ιράν, η ουσιαστική εκδίκηση στον Τραμπ είναι ένας θεμιτός και αυτοτελής πολεμικός στόχος, που αντικατοπτρίζεται στη διάθεση όσων παρευρέθηκαν στην κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, όπου οι απαιτήσεις για αντίποινα ήταν πανταχού παρούσες.

Ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 δεν εμπιστεύτηκαν ποτέ τις ΗΠΑ, αυτή η εχθρότητα στρέφεται τώρα και προσωπικά εναντίον του Τραμπ. Όχι μόνο διέλυσε την επώδυνα διαπραγματευμένη πυρηνική συμφωνία το 2018, αλλά ενέκρινε τη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη Κασέμ Σουλεϊμανί και δύο φορές ενέπλεξε το Ιράν σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα μόνο και μόνο για να ξεκινήσει πολέμους εναντίον του. Δεν δείχνει καμία μεταμέλεια για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας ή για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Καθώς ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, η πολιτική πτώση του Τραμπ έχει γίνει αντικείμενο εμμονικών εικασιών στην Τεχεράνη. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν την πτώση των ποσοστών του προέδρου των ΗΠΑ, αποδίδοντας την πτώση στην αντιδημοτικότητα του πολέμου και στις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Η μεταβαλλόμενη πολιτική των Δημοκρατικών εξετάζεται λεπτομερώς.

Ωστόσο, η εστίαση στις ενδιάμεσες εκλογές έγινε πιο εμφανής αυτή την εβδομάδα, όταν ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι μετά τη συμφωνία για μια διαδρομή για εμπορική ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα χρειαστούν δύο έως τέσσερις μήνες για να επιτευχθεί η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αρχικό σχέδιο – να ξεκινήσει η πυρηνική φάση των συνομιλιών εντός 30 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας (MoU) του Ιουνίου με τις ΗΠΑ – είχε εγκαταλειφθεί από την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι.

Για να φτάσει σε αυτό το δεύτερο στάδιο, έθεσε μια σειρά εμποδίων που περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων, τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και νέες δεσμεύσεις για μη εμπόλεμη δράση σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ πέρα ​​από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Εάν η Τεχεράνη πετύχει τον στόχο της σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, ο Τραμπ θα πάει στις κάλπες χωρίς καμία ιρανική δέσμευση για πυρηνικά όπλα, μόνο με ένα βαρύ οικονομικό κόστος για έναν αποτυχημένο πόλεμο. «Αυτό εγείρει το πολύ πιθανό σενάριο συνεχιζόμενων κύκλων σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης πέρα ​​από το στενό», δήλωσε ο Τζέισον Μπρόντσκι από το United against a Nuclear Iran, υποστηρικτής του πολέμου. «Δεν θα υπάρξει πραγματική ησυχία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές – η Τεχεράνη δεν έχει κανένα συμφέρον να το δώσει αυτό στην κυβέρνηση Τραμπ… Θα συνεχίσει να παίζει παιχνίδια».

Το More News, ένα πρακτορείο κοντά στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δημοσίευσε ένα άρθρο που ανέφερε ότι το Ιράν είχε θέσει τον Τραμπ σε ένα σημαντικό δίλημμα. «Η συνέχιση του πολέμου θα μπορούσε να αυξήσει την πολιτική και οικονομική πίεση στην κυβέρνηση και να επιδεινώσει την πτώση της δημοτικότητάς του. Από την άλλη πλευρά, η υποχώρηση ή η κίνηση προς τη μείωση των εντάσεων θα μπορούσε επίσης να ερμηνευτεί από ορισμένους υποστηρικτές του Τραμπ ως υποχώρηση από τα συνθήματα της προεκλογικής του εκστρατείας», ανέφερε.

Από αυτή την οπτική γωνία, το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου δεν θα παιχτεί στο πεδίο της μάχης, αλλά στην κάλπη. Το πρακτορείο υπαινίχθηκε ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της αμερικανικής εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Λίγοι στο Ιράν παίρνουν στα σοβαρά τις δηλώσεις του Τραμπ. Ωστόσο, οι αρνήσεις του ότι οι ενδιάμεσες εκλογές επηρεάζουν τη στρατηγική του για το Ιράν αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο σκεπτικισμό. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν τα σχόλια του Μαρκ Ζελ, προέδρου των Ρεπουμπλικανών στο Εξωτερικό του Ισραήλ, ο οποίος δήλωσε: «Όλα έχουν να κάνουν με τις ενδιάμεσες εκλογές… το αμερικανικό κοινό απλώς έχει κουραστεί από τον πόλεμο και η κυβέρνηση πλοηγείται επιδέξια στα προεκλογικά νερά προκειμένου να αποφύγει μια Δημοκρατική κατάληψη του Κογκρέσου».

Τέτοιες παρατηρήσεις τροφοδοτούν τη συζήτηση στο εσωτερικό του Ιράν σχετικά με το πόσο οι ενδιάμεσες εκλογές θα πρέπει να αποτελούν μέρος των σχεδιασμών του Ιράν. Κάποιοι πιστεύουν ότι η απώλεια του Κογκρέσου θα συγκρατήσει τον Τραμπ ή θα οδηγήσει στην παραπομπή του. Τουλάχιστον, μπορεί να σηματοδοτήσει το τέλος της χρηματοδότησης του πολέμου. Ο Μοστάφα Ζαχράνι, πρώην Ιρανός διπλωμάτης, υποστήριξε ότι η εκλογική ήττα «θα καταστήσει αναπόφευκτο την επιστροφή Τραμπ στον πόλεμο και θα πάρει τις διαπραγματεύσεις στα σοβαρά».

Άλλοι, όπως ο Νάσερ Χαντιάν, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, διαφωνούν, υποστηρίζοντας την αξιοποίηση των νικών του Ιράν τώρα αντί της προοπτικής να αποδυναμωθεί ο Τραμπ. «Αν χάσει, θα έχει λιγότερα κίνητρα να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, επειδή σε αυτή την περίπτωση θα αποδυναμωθεί, και το Ισραήλ και άλλοι θα το βρουν πολύ πιο εύκολο να του επιτεθούν – κάτι που δεν τολμούν να κάνουν τώρα», είπε. «Όσοι λένε ότι πρέπει να περιμένουμε τις ενδιάμεσες εκλογές δεν έχουν καμία κατανόηση της πολιτικής στην Αμερική».

Η επιθυμία του Ιράν να δει τον Τραμπ να ηττάται θα μειωνόταν πράγματι αν ένιωθε ότι δεν είχε τίποτα άλλο να χάσει, αλλά οι διπλωμάτες του πιστεύουν γενικά ότι η ελευθερία δράσης του προέδρου των ΗΠΑ θα περιοριστεί από την αντιδημοτικότητα της περαιτέρω σύγκρουσης και από την αγωνία των Ρεπουμπλικανών προεδρικών υποψηφίων να ολοκληρώσουν αυτή την κατάσταση. Ο Τραμπ θα κινδύνευε επίσης να δει ολόκληρη τη δεύτερη θητεία του να καταναλώνεται από έναν καταστροφικό πόλεμο.

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι τι θέλει να πετύχει το ίδιο το Ιράν. Η συμφωνία να συνεχιστεί η διαμάχη μέχρι τον Νοέμβριο δεν αποτελεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα – ένα ερώτημα που οι Ιρανοί είναι καλύτεροι στο να συζητούν παρά στο να επιλύουν.

Ο Πεζεσκιάν, συνεργαζόμενος με τον Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, τον επικεφαλής διαπραγματευτή, λέει επανειλημμένα ότι δεν θέλει ατελείωτο πόλεμο και επιμένει ότι σχεδόν όλο το ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας συμφωνεί. Εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στο Μνημόνιο Συνεργασίας, λέγοντας ότι θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής του Ιράν.

Αλλά η συντηρητική εφημερίδα Kayhan περιγράφει το μνημόνιο ως άχρηστο, καθώς οι ΗΠΑ παραβιάζουν πάντα τις δεσμεύσεις τους. «Κατά συνέπεια, οι αξιωματούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Στενό του Ορμούζ δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί και δεν πρέπει να ανοιχτεί ως πέρασμα για την Αμερική», ανέφερε.

Τόσο οι σκληροπυρηνικοί όσο και οι μετριοπαθείς οραματίζονται τον πόλεμο να οδηγεί σε μια νέα περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Ο Πεζεσκιάν λέει ότι βλέπει χώρο για νόμιμες αμερικανικές επενδύσεις στο Ιράν, ενώ ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Τζαβάντ Ζαρίφ, σε ένα άρθρο του αυτή την εβδομάδα, υποστήριξε ότι το Ιράν σε «μια μεταπολική εποχή θα ωφελούνταν από το να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τη Ρωσία και την Κίνα στο μέλλον».

Εάν το Ιράν ανέπτυσσε «μια ισορροπημένη και πολύπλευρη εξωτερική πολιτική», η Τεχεράνη δεν θα αναγκαζόταν να δημιουργήσει σχέσεις που βασίζονται στην ανάγκη, έγραψε. «Οι συνεχιζόμενες ανεξέλεγκτες εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο επιβάλλουν άμεσο κόστος στο Ιράν, αλλά δυσκολεύουν και άλλες χώρες, ακόμη και στενούς εταίρους όπως η Κίνα και η Ρωσία, να συνεργαστούν με το Ιράν».

Όπως ακριβώς ο Τραμπ δεν μπορεί να αποφασίσει από τη μία πρόταση στην άλλη τι σκέφτεται για το Ιράν, ούτε το Ιράν μπορεί να καταλήξει στο τι πιστεύει ότι μπορεί να πάρει από την Αμερική.

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