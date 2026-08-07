Ryanair: Συγκλονίζει επιβάτιδα που συγκράτησε τον Σέρβο όταν έσπασε το παράθυρο του αεροσκάφους – «Ένα κομμάτι του προσώπου του ήταν σαν πλαστελίνη»

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Τις εφιαλτικές στιγμές στην πτήση της Ryanair, όταν έσπασε παράθυρο της καμπίνας λίγα λεπτά μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια να κινδυνεύσει η ζωή ενός 61χρονου Σέρβου, ο οποίος βρέθηκε με το μισό του σώμα εκτός αεροσκάφους, περιέγραψε μιλώντας στον Alpha μία εκ των επιβατών.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή, 10/7, στην πτήση FR1879 της Ryanair. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και το παράθυρο έσπασε. Η απότομη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα ο 61χρονος να παρασυρθεί προς το άνοιγμα, με το κεφάλι και τους ώμους του να βρίσκονται εκτός της ατράκτου σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών. Η σύζυγός του και άλλοι επιβάτες κατάφεραν να τον συγκρατήσουν και τελικά να τον τραβήξουν πίσω στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Περιγράφοντας όσα έζησε, η κ. Κυρανού ανέφερε: «Ξαφνικά ακούω έναν πάρα πολύ δυνατό κρότο. Με χτυπάει ένα κύμα αέρος. Γυρνάω το κεφάλι μου προς τα δεξιά και είδα τον άνθρωπο με το δεξί πάνω μέρος του σώματος έξω από το παράθυρο, είχε μείνει μέσα η αριστερή μεριά. Ένα κομμάτι του προσώπου του από την αριστερή μεριά είχε ζαρωθεί, ήταν σαν πλαστελίνη γιατί κόλλησε στο παράθυρο».

Η ίδια περιέγραψε πως μέσα στην καμπίνα επικράτησε πανικός, με τους επιβάτες να φοβούνται για τη ζωή τους. «Όλοι πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από το αεροπλάνο. Προσεύχονταν, κλαίγανε, ήταν έντρομοι», είπε χαρακτηριστικά.

«Η πίεση από έξω ήταν τόσο δυνατή που δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Έβαλα όλη μου τη δύναμη και όλο μου το βάρος που θα μπορούσα να τον τραβήξω μέσα. Δεν τα κατάφερα. Για αυτό αστραπιαία φώναξα “βοήθεια”. Δεν τον άφηνα γιατί έλεγα θα φύγει. Με βοήθεια, όλοι μαζί, καταφέραμε και τον βάλαμε μέσα στο αεροπλάνο», σημείωσε για την βοήθεια που παρείχε η ίδια και άλλοι επιβάτες στον Λιούμπισα Κάροβιτς.

Όπως είπε, το μόνο που την απασχολούσε μετά την προσπάθεια ήταν αν ο 61χρονος είχε επιζήσει. Ρωτούσε συνεχώς «αν ήταν ζωντανός», καθώς, όπως εξήγησε, «αυτή ήταν η έννοιά μου, αν όντως κατάφερα να βοηθήσω». Σύμφωνα με τον ALPHA, η κ. Κυρανού υπέστη κακώσεις στο χέρι, προβλήματα στην ακοή και την αναπνοή, ενώ φέρει και ψυχικό τραύμα από το τρομακτικό περιστατικό. «Ήταν εφιαλτικό… Ήταν τραγωδία… Ελπίζω κανείς να μην το ζήσει», σημείωσε η ίδια.

Αποζημιώσεις διεκδικούν οι επιβάτες

Την ίδια ώρα, οι επιβάτες της πτήσης κινούνται νομικά εναντίον της αεροπορικής εταιρείας.

«Θα διεκδικήσουμε αποζημίωση στο αστικό κομμάτι στα αμερικανικά δικαστήρια. Ήδη έχουμε μιλήσει με γραφείο στη Νέα Υόρκη όπου θα συνεργαστούμε», δήλωσε ο δικηγόρος επιβατών, κ. Μαρκοβίτης.

«Βασικός μας στόχος είναι η λογοδοσία των υπευθύνων και η διασφάλιση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί», ανέφερε από την πλευρά της η δικηγόρος, κ. Μαρκοβίτη.

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