Μητσοτάκης για Κτηματολόγιο: «Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί» (Video)

Σε εκδήλωση με θέμα «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια», που διοργανώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη.

Στην αρχή της συζήτησης, ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι «ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί» και περιέγραψε το Κτηματολόγιο ως «μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε τις παθογένειες της διαφθοράς και αδιαφάνειας από το παρελθόν», προσθέτοντας ότι «στόχος είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030».

Αναφερόμενος, δε, στις πολεοδομίες, ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «όταν οι κανόνες είναι ξεκάθαροι εκλείπει ο λόγος μια υπηρεσία να είναι αντικείμενο μικροπιεσεων. Η απόφαση για τη μεταφορά τους στο Κτηματολόγιο είχε ληφθεί πολύ πριν έρθουν οι υποθέσεις στη δημοσιότητα», ενώ τόνισε ότι οι υποθέσεις κυκλωμάτων «διαλευκάνθηκαν από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας με απόλυτη μυστικότητα».

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι «η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο», ενώ υπενθύμισε ότι «το ζήτημα της οργάνωσης του χώρου στην Ελλάδα ήταν προτεραιότητα για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη στον έλεγχο της δόμησης και στην προστασία του περιβάλλοντος. «Το τελικό όραμα είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης της χώρας και μια πλήρης ψηφιακή παρακολούθηση της οικοδομικής δραστηριότητας», είπε, εξηγώντας ότι στόχος είναι να υπάρχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα για το τι χτίζεται, πού χτίζεται και αν υπάρχουν παραβάσεις ή αυθαίρετες κατασκευές. «Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030. Αυτό είναι το επόμενο βήμα», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου με την προστασία της ιδιοκτησίας αλλά και με τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. «Όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα που προστατεύει την ιδιοκτησία, αλλά γιατί αναγνωρίζουμε τη μεγάλη αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση», ανέφερε, παρουσιάζοντας το Κτηματολόγιο ως θεμέλιο για επενδύσεις, ασφάλεια δικαίου και βιώσιμη ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία.

Χατζηδάκης: Τομή για τη λειτουργία του κράτους

Ως τομή για τη λειτουργία του κράτους, την προστασία της ιδιοκτησίας και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας περιέγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης την πρόοδο του Ελληνικού Κτηματολογίου, μιλώντας στην εκδήλωση, επισημαίνοντας ότι «το Κτηματολόγιο παίρνει από τη φάση των διαρκών εξαγγελιών στη φάση της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας». Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση ενός έργου που για δεκαετίες αποτελούσε σύμβολο των παθογενειών του ελληνικού Δημοσίου.

«Ολοκληρώνουμε μία από τις δυσκολότερες και μία από τις πιο μακροχρόνιες μεταρρυθμίσεις στη σύγχρονη ελληνική ιστορία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Κτηματολόγιο δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ιδιοκτήτες, βελτιώνει το επενδυτικό περιβάλλον και λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη. Στάθηκε, δε, στη σημασία της ασφάλειας δικαίου, επισημαίνοντας ότι η σαφής καταγραφή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και του κράτους. «Το Κτηματολόγιο είναι ένα θεμέλιο προς όφελος της ιδιοκτησίας, της νομικής σαφήνειας, της ανάπτυξης και της ορθής λειτουργίας του κράτους μας», τόνισε, αποδίδοντας εύσημα σε όσους εργάστηκαν για την πρόοδο του έργου.

Παπασταύρου: Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην εκδήλωση ανέφερε ότι «στην περίπτωση του Κτηματολογίου δεν φτάσαμε απλώς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά τον ξεπεράσαμε» και περιέγραψε την πρόοδο του Κτηματολογίου ως μια μεταρρύθμιση που έρχεται να κλείσει ένα διαχρονικό κενό του ελληνικού κράτους. «Έρχεται να διορθώσει έναν αναχρονισμό, μία διαχρονική υστέρηση», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση του έργου συνιστά ένα κρίσιμο βήμα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου.

Ο υπουργός τόνισε ότι δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την επόμενη μεγάλη αλλαγή στον τομέα της χωροταξίας και της πολεοδομίας. «Η προσπάθεια αυτή βάζει τις βάσεις για μία ακόμη απαραίτητη μεταρρύθμιση: τη δημιουργία ενός πραγματικού one stop shop για τις πολεοδομίες», ανέφερε, συνδέοντας το Κτηματολόγιο με την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επενδυτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην πρόοδο των τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, τα οποία, όπως είπε, θα ολοκληρώσουν το πλέγμα μεταρρυθμίσεων που απαιτείται ώστε να υπάρχει σαφές και σταθερό πλαίσιο για τη χρήση γης και τις επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόβλημα της πολυνομίας, το οποίο χαρακτήρισε τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της περιουσίας. «Η πολυνομία είναι ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία. Ένας φόρος που δεν εισπράττεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, αλλά πληρώνεται καθημερινά από την κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Προωθείται στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του

Η τηλεοπτική μονομαχία που κατέληξε σε συνύπαρξη: Η εκπομπή Κασσελάκη – Γεωργιάδη και το πραγματικό διακύβευμα

Δημοσκόπηση Interview: Κέρδη για ΝΔ – ΕΛΑΣ, καθηλωμένο το ΠΑΣΟΚ, απώλειες για Καρυστιανού