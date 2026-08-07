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07.08.2026 21:17

Σητεία: Φωτιά στην περιοχή Αχλαδιά, επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

07.08.2026 21:17
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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής, 7/8, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά, στη Σητεία της Κρήτης.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 11 οχήματα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 15:58
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