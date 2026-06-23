Η ΝΔ καταδικάζει την «επίσκεψη» αναρχικών και τα συνθήματα για τα Προσφυγικά στο σπίτι του Χαρδαλιά – «Θρασύδειλοι τραμπούκοι»

Την απερίφραστη καταδίκη της διαμαρτυρίας για τα Προσφυγικά και τα συνθήματα στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για «άνανδρη ενέργεια» από «θρασύδειλους τραμπούκους» που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Σε δήλωσή του, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογράμμισε ότι η αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται.

Ο κ. Κυρανάκης εξέφρασε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας προς τον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, ζητώντας παράλληλα την άμεση και ξεκάθαρη καταδίκη των συγκεκριμένων ενεργειών από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων.

«Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, τόνισε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις δεν πρόκειται να εκφοβίσουν τα στελέχη της παράταξης, υποστηρίζοντας πως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί είναι ισχυρότεροι από «τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματα».

Η δήλωση Κυρανάκη

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από θρασύδειλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του

Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη.

»Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους».

Καταδίκη και από Δούκα

Με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά σημειώνοντας ότι επιμένει στην ανάγκη του διαλόγου για μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των Προσφυγικών.

Συνθήματα για τα Προσφυγικά

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας ομάδα περίπου 100 αναρχικών έγραψαν συνθήματα στο σπίτι του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με κείμενο που δημοσιεύθηκε στο indymedia, η διαμαρτυρία έγινε ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους απεργούς πείνας για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μετά την επιδείνωση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών η ζωή του κρέμεται σε μια κλωστή.

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