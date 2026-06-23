Έκκληση Δούκα για τον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή – Τι συμβαίνει με τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας

Να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα Προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάνοντας έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου.

«Η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ο Δήμος Αθηναίων είχε από τις 20 Απριλίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήσει να ληφθούν από την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των Προσφυγικών, που θα οδηγήσουν σε συναινετικές λύσεις για την αποκατάσταση των κτιρίων (με σεβασμό στην ιστορικότητά τους), την ανάπλαση της περιοχής και την εξασφάλιση στέγης για τους σήμερα διαμένοντες σε αυτά.

Ζητήσαμε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση βίαιης παρέμβασης των αρχών στην περιοχή. Επανέλαβα τη σχετική πρόταση πριν 10 μέρες.

Όμως, η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης», αναφέρει ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του και επισημαίνει:

«Απευθύνω παράκληση προς όλους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού. Ο χρόνος τελειώνει. Ας δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση».

Σε κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας

Υπενθυμίζεται ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» με οξέα νευρολογικά συμπτώματα βρίσκεται ο απεργός πείνας από την Κοινότητα Κατειλλημένων Προσφυγικών, Αριστοτέλης Χαντζής ,ο οποίος σήμερα, διανύει την 139η ημέρα αποχής από τη σίτιση.

“Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη, ζυγίζοντας πλέον 35 κιλά και με τη ζωή του να κρέμεται από μια κλωστή” τονίζει σε ανακοίνωσή της η Κοινότητα.

Σε έκτακτη ανακοίνωση που εξέδωσαν υγειονομικοί προχτες, Κυριακή (21/06), τόνιζαν ότι ο απεργός πείνας «παρουσιάζει απίσχναση, ζυγίζει 36,2 κιλά και έχει απολέσει το 44% του αρχικού του σωματικού βάρους με BMI 13,3%». Επεσήμαναν παράλληλα ότι ο κ. Χαντζής, εμφανίζει οιδήματα και στα δύο κάτω άκρα,αδυναμία ορθοστάτησης, σοβαρό περιορισμό της κινητικότητας, καθώς και δυσκολία στη φώνηση.

Τα αιτήματα της Κοινότητας

Άμεση ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής

Παραμονή όλων των κατοίκων των Προσφυγικών στα σπίτια, στον τόπο και την περιοχή που διαμένουν και έχουν συνδεθεί κοινωνικά – πολιτισμικά και οργανικά μαζί τους

Να δοθούν έμπρακτες εγγυήσεις για την αποκατάσταση των Προσφυγικών από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία “Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας Α.Μ.Κ.Ε” με τη δική της χρηματοδότηση – ούτε ευρώ δημόσιου χρήματος για την “ανάπλαση” των Προσφυγικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα από την Περιφέρεια Αττικής

Σήμερα, ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, θέτει σε λειτουργία νέα ψηφιακή πλατφόρμα (https://frontidaprosf.attica.gov.gr/) για τους διαμένοντες στα Προσφυγικά, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να κατεδαφιστούν ή να προχωρήσει η Περιφέρεια σε εμπορευματοποίηση των χώρων.

Η πλατφόρμα, μέσω της οποίας καλούνται όσοι διαμένουν στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τις ανάγκες, τα αιτήματα και τις επιμέρους προτάσεις τους, θα είναι σε λειτουργία από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 13:00 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 24:00.

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, στόχος είναι να υπάρξει πλήρης, οργανωμένη και τεκμηριωμένη εικόνα των ανθρώπων και των οικογενειών που διαμένουν σήμερα στα Προσφυγικά, ώστε να διασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες συνθήκες φιλοξενίας, υποστήριξης και μέριμνας κατά την εξέλιξη του σχεδίου αποκατάστασης.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη κατεδάφισης, εμπορευματοποίησης ή πρόθεση εγκατάλειψης των Προσφυγικών.

Το σχέδιο Χαρδαλιά

Το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει την αποκατάσταση των κτηρίων που έχουν μείνει για δεκαετίες χωρίς ουσιαστική συντήρηση, με σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και υποδομών, που δεν μπορούν να εγγυηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Τα διαμερίσματα θα μετατραπούν σε κοινωνικές κατοικίες για τη διαμονή πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το σχέδιο αφορά τις πρώτες τέσσερις πολυκατοικίες (μέρος του συγκροτήματος των Προσφυγικών στη Λ. Αλεξάνδρας το οποίο έχει μεταβιβαστεί στην Περιφέρεια από το ελληνικό Δημόσιο), στις οποίες υπάρχουν 108 διαμερίσματα για χρήση.

Το κτηριακό συγκρότημα των Προσφυγικών οικοδομήθηκε το 1933 για να φιλοξενήσει πρόσφυγες που προέρχονταν από τη Μικρά Ασία.

Διαβάστε επίσης

Πανελλαδικές 2026: Στα Γαλλικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων

Καλάβρυτα: Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης 60χρονου που έπεσε σε δύσβατο σημείο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί λόγω αγώνων