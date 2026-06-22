Χαρδαλιάς: 9 ψέματα και αλήθειες για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (video)

Με ένα βίντεο διάρκειας πεντέμισι λεπτών, με τίτλο «9 Ψέματα και αλήθειες για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας», ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς παρουσιάζει τις διαστάσεις του έργου ανάπλασης του ιστορικού αρχιτεκτονικού συμπλέγματος, που προγραμματίζει η Περιφέρεια με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων.

«Αφορμή για την παραγωγή του βίντεο υπήρξε η συστηματική διακίνηση ανυπόστατων σεναρίων και ψευδών ειδήσεων, που συσκοτίζουν τον δημόσιο διάλογο γύρω από την ανάπλαση των Προσφυγικών και καλλιεργούν σύγχυση αναφορικά με τις πραγματικές προθέσεις και τους στόχους του έργου, περί δήθεν κατεδάφισης των οικημάτων, εμπορευματοποίησης του χώρου, καθώς και βίαιης απομάκρυνσης των διαμενόντων χωρίς πρότερη μέριμνα για τη φιλοξενία τους», αναφέρει η περιφέρεια.

Μέσα από το βίντεο, ο κ. Χαρδαλιάς απαντά σε κάθε έναν από τους βασικούς ισχυρισμούς που διακινούνται το τελευταίο διάστημα γύρω από το έργο ανάπλασης. Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια για αλλαγή χρήσης των Προσφυγικών και επιβεβαιώνει τη διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα τους με τη μετατροπή τους σε κοινωνικές κατοικίες και ξενώνα συνοδών των καρκινοπαθών ασθενών του γειτονικού Γενικού Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας». Παράλληλα, διαβεβαιώνει τη βούληση της περιφέρειας να βρεθούν – σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς- νέοι χώροι φιλοξενίας των σημερινών διαμενόντων, ενώ θα τους δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσουν κοινωνική κατοικία μετά το πέρας της ανάπλασης, εφόσον πληρούν τα κριτήρια.

Στόχος του ενημερωτικού βίντεο είναι η παροχή τεκμηριωμένων απαντήσεων στις διασπειρόμενες φήμες. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται: «Τα Προσφυγικά περιμένουν λύση εδώ και δεκαετίες. Για τα Προσφυγικά ακούγονται πολλά. Και δυστυχώς ακούγονται και πολλά ψέματα. Γι’ αυτό μιλάμε καθαρά. Χωρίς μισόλογα. Χωρίς κραυγές. Χωρίς τοξικότητα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με αλήθειες».

Στο βίντεο ο κ. Χαρδαλιάς απαντά τα εξής:

*Ψέμα 1: Η Περιφέρεια θέλει να διώξει τους ανθρώπους και να δημιουργήσει νέους άστεγους.*

*Αλήθεια:* Η αλήθεια είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει χωρίς μέριμνα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο.

Όσοι διαμένουν σήμερα στα Προσφυγικά δεν είναι «αόρατοι» για εμάς. Είναι άνθρωποι που χρειάζονται ασφάλεια, αξιοπρέπεια και πραγματική λύση.

Και αυτό ακριβώς κάνουμε: περνάμε από την εγκατάλειψη στη μέριμνα. Από την αυθαιρεσία στην ευθύνη.

*Ψέμα 2: Σήμερα στα Προσφυγικά υπάρχει ήδη λύση στέγασης.*

*Αλήθεια:* Η αλήθεια είναι ότι αυτό που υπάρχει σήμερα δεν είναι λύση. Είναι αδιέξοδο.

Δεν μπορεί να θεωρείται κοινωνική πολιτική η άτυπη χρήση δημόσιων κτηρίων χωρίς κανόνες, χωρίς ασφάλεια και χωρίς καμία θεσμική εγγύηση δικαιωμάτων.

Η εγκατάλειψη δεν είναι αλληλεγγύη. Η αυθαιρεσία δεν είναι προστασία.

Και η συζήτηση για τις κοινωνικές ή αλληλέγγυες δομές που λειτουργούν σήμερα στον χώρο δεν μπορεί να αγνοεί το βασικό: Οι άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη αξίζουν δομές ασφαλείς, οργανωμένες και με πραγματική ευθύνη της Πολιτείας.

Και αυτό ακριβώς φέρνει η ανάπλαση: πραγματική, νόμιμη και σταθερή κοινωνική κατοικία.

*Ψέμα 3: Οι σημερινοί διαμένοντες αποκλείονται από τις νέες κοινωνικές κατοικίες.*

*Αλήθεια:* Η αλήθεια είναι ότι θα υπάρξουν καθαροί κανόνες, διαφανείς διαδικασίες και κοινωνικά κριτήρια. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν τη δυνατότητα να στεγαστούν στα νέα διαμερίσματα. Όχι με ρουσφέτια. Όχι με αυθαιρεσία. Όχι με αδιαφανείς μηχανισμούς.

Αλλά με κανόνες, ισονομία και σεβασμό σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

*Ψέμα 4: Η Περιφέρεια γνωρίζει ήδη ποιοι και πόσοι διαμένουν σήμερα στα Προσφυγικά.*

*Αλήθεια:* Κανείς σήμερα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιοι και πόσοι διαμένουν πραγματικά στα Προσφυγικά. Και αυτό δείχνει το μέγεθος της θεσμικής εγκατάλειψης των τελευταίων δεκαετιών.

Γι’ αυτό προχωράμε με διαφάνεια, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και με ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Γιατί κανένα σοβαρό κράτος δεν μπορεί να λειτουργεί με εκτιμήσεις, φήμες και αυθαίρετους αριθμούς.

*Ψέμα 5: Το σχέδιο έγινε χωρίς διάλογο.*

*Αλήθεια:* Η αλήθεια είναι ότι τα Προσφυγικά παραμένουν σε εκκρεμότητα για περισσότερα από 25 χρόνια. Μια εκκρεμότητα που η Πολιτεία δεν έχει καταφέρει να λύσει.

Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να βάλουμε τέλος στη διαρκή μετάθεση ευθυνών. Ταυτόχρονα ανοίγουμε ουσιαστικό διάλογο: με ψηφιακή πλατφόρμα για την οργανωμένη καταγραφή των διαμενόντων, αλλά και με δυνατότητα συμμετοχής για πολίτες και φορείς που θέλουν να καταθέσουν προτάσεις, απόψεις και προβληματισμούς.

Ο διάλογος δεν γίνεται με κραυγές. Γίνεται με επιχειρήματα.

*Ψέμα 6: Στόχος είναι η εμπορική εκμετάλλευση των Προσφυγικών.*

*Αλήθεια:* Καμία εμπορευματοποίηση. Καμία κρυφή ατζέντα. Αυτή είναι η αλήθεια.

Τα Προσφυγικά προορίζονται για κοινωνική κατοικία, κοινωνική χρήση και για στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας: για οικογένειες, για νέους ανθρώπους, για χαμηλοσυνταξιούχους, για ανέργους, για συνοδούς ασθενών του «Αγίου Σάββα».

Τα Προσφυγικά δεν θα γίνουν real estate. Δεν θα γίνουν πεδίο εκμετάλλευσης. Δεν θα παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Θα υπηρετούν έναν καθαρά κοινωνικό σκοπό. Και αυτό είναι δέσμευση.

*Ψέμα 7: Η ανάπλαση αλλοιώνει την ιστορική φυσιογνωμία των Προσφυγικών.*

*Αλήθεια:* Η αλήθεια είναι ότι η ανάπλαση γίνεται ακριβώς για να διασωθεί και να αναδειχθεί ο ιστορικός χαρακτήρας των Προσφυγικών.

Μιλάμε για διατηρητέο μνημείο συλλογικής μνήμης. Για έναν χώρο που πρέπει να αποκατασταθεί – όχι να αφεθεί να καταρρεύσει.

Και φυσικά η μελέτη έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.

*Ψέμα 8: Όσοι αντιδρούν υπερασπίζονται την κοινωνική ευαισθησία».*

*Αλήθεια:* Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο, να κρύβεται ή να κωφεύει μπροστά σε ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και δεκαετίες.

Η κοινωνική ευαισθησία δεν αποδεικνύεται με συνθήματα, απειλές και τοξικότητα. Η ευθύνη δεν είναι να φωνάζεις. Είναι να δίνεις πραγματικές λύσεις.

*Ψέμα 9: Η Περιφέρεια βιάζεται να προχωρήσει.*

*Αλήθεια:* Το αντίθετο. Έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ.

Για δεκαετίες, τα Προσφυγικά έμειναν στο περιθώριο. Με αναβολές, υποσχέσεις και μετάθεση ευθυνών.

Εμείς επιλέγουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Με σχέδιο, με κοινωνικό πρόσημο, με σεβασμό στην ιστορία και με φροντίδα για όλους τους ανθρώπους.

Αυτή είναι η μόνη αλήθεια.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των βασικών αρχών που διέπουν το σχέδιο ανάπλασης των Προσφυγικών: καμία κατεδάφιση, καμία εμπορευματοποίηση, καμία εγκατάλειψη και καμία ανοχή στην αδράνεια που χαρακτήρισε το ζήτημα επί δεκαετίες.

Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης: «Η δική μας θέση είναι καθαρή: Καμία κατεδάφιση. Καμία εμπορευματοποίηση. Καμία εγκατάλειψη. Κανένας άνθρωπος μόνος.

Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μπορούν και πρέπει να γίνουν ξανά ένας χώρος μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής.

Όχι ένα σύμβολο αδράνειας. Όχι πεδίο τοξικότητας. Όχι άλλοθι για όσους προτιμούν να μη λύνεται τίποτα.

Εμείς δεν θα κρυφτούμε. Θα αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Και θα δώσουμε λύση».

*Σε λειτουργία έως τις 19 Ιουλίου η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Αττικής για τους διαμένοντες στα Προσφυγικά*

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, *Δευτέρα 22 Ιουνίου* και ώρα *13:00*, τίθεται σε λειτουργία από την Περιφέρεια Αττικής, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα *https://frontidaprosf.attica.gov.gr/*, μέσω της οποίας καλούνται όσοι διαμένουν σήμερα στα Προσφυγικά να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τα αιτήματα και τις προτάσεις τους.

Η πλατφόρμα, που λειτουργεί σε ελληνική και αγγλική έκδοση, θα παραμείνει ανοικτή έως την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 24:00, ενώ μέσα από αυτήν θα μπορούν παράλληλα φορείς, συλλογικότητες και μεμονωμένοι πολίτες να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις, τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους.

Στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης που προωθεί η περιφέρεια για το μέλλον των Προσφυγικών και να διαμορφωθεί για πρώτη φορά μια πλήρης, οργανωμένη και τεκμηριωμένη εικόνα των ανθρώπων που διαμένουν σήμερα στον χώρο, ώστε να διασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες συνθήκες φιλοξενίας, υποστήριξης και μέριμνας κατά την υλοποίηση του σχεδίου αποκατάστασης.

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