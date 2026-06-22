Λαγοκέφαλοι: Εξετάζεται επιδότηση για την… εξολόθρευσή του

Ανησυχία προκαλεί στις ελληνικές θάλασσες η συνεχής αύξηση του λαγοκέφαλου, ενός τοξικού ψαριού που δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Για το θέμα μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Mega ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης ο οποίος γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να επιδοτήσει τους Έλληνες ψαράδες για την αλίευση του συγκεκριμένου είδους.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που του έγινε απάντησε:

«Εδώ και μήνες επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάμε να δούμε εάν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή μεγαλύτερη από την Κύπρο.

Εκεί ήταν 3 ευρώ το κιλό, το έκαναν 4,73. Εμείς, σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο, λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και με όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας.

Δεν θέλω να πω τιμές, πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός είναι να δώσουμε ένα κίνητρο. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες».

«Ο λαγοκέφαλος, από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε για να μείνει. Το θέμα είναι πώς θα περιορίσουμε τον πληθυσμό του. Θα κάνουμε στοχευμένη αλίευση σε περιόδους αναπαραγωγής.

Είναι ένα τοξικό ψάρι. Υπάρχει ειδική διαχείριση και συγκεκριμένοι κανονισμοί. Δεν είναι απλώς ότι πιάνω τους λαγοκέφαλους και τους πετάω.

Πρέπει να καταμετρηθούν, να τοποθετηθούν σε ειδικά ψυγεία και στη συνέχεια να οδηγηθούν σε υψικάμινο για καύση», πρόσθεσε

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