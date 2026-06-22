Πάτρα: Χτύπησε με το ΙΧ του ανήλικο με πατίνι και τον εγκατέλειψε

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Τροχαίο με τραυματισμό ανήλικου που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (21/6), στην Πάτρα.
Συγκεκριμένα ενώ ο 16χρονος κινείτο στη συμβολή των οδών Ιουστίνου και Βυζαντίου, στην περιοχή της Τέρψης, συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ.
Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με το tempo24.news, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, ωστόσο, συνελήφθη αργότερα από την Αστυνομία.
Ο 16χρονος ευτυχώς, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”.
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