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22.06.2026 11:19

Τρίκαλα: Ξεσπά η μητέρα του 16χρονου για τον ξυλοδαρμό του: Αν δεν τον έσωζε περαστικός, θα τον σκότωναν

22.06.2026 11:19
bullying
Η εικόνα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

Ξέσπασε η μητέρα του 16χρονου για την επίθεση που δέχθηκε ο γιος της σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα στα Τρίκαλα, λέγοντας ότι αν δεν τον έσωζε ένας διερχόμενος «θα μου τον σκότωναν».

Η μητέρα του περιέγραψε ότι «ενώ το παιδί μου βρισκόταν σε πλατεία, ήταν καμία 10αρια άτομα. Ένα τον έβρισε με υβριστικά, ρατσιστικά σχόλια του τύπου “πώς είσαι έτσι; Πώς είναι η μύτη σου; Τι ρούχα φοράς”» ενώ επανέλαβε ότι ο δράστης του είπε «πάμε πιο εκεί που δεν έχει κάμερες , θα σε σκοτώσω».

Σύμφωνα με την ίδια, ο νεαρός είπε «δεν θέλω να μαλώσω και πήγε κάθισε σε μια καφετέρια». Εκεί, όμως, σύμφωνα πάντα με τα όσα είπε η μητέρα στον ΑΝΤ1 «σταμάτησε δίπλα του ένα αυτοκίνητο και αφού προσπάθησαν να τον απαγάγουν λέγοντας του “να σε πάμε βόλτα”, κατέβηκε ο ένας τον γρονθοκόπησε με αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον σιδηρογροθιά, τον πήγε στην απέναντι πλευρά του δρόμου και τον χτυπούσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο».

«Δεν ήταν φίλοι του, δεν ήταν άτομα που έκαναν παρέα. Οι άλλοι είχαν κατεβάσει παράθυρα και γελούσαν και του είπαν “μην πας στην αστυνομία”. Έτυχε να περνάει ένας κύριος και τον απεγκλώβισε, αν δεν υπήρχε αυτός που τον έβγαλε από τα χέρια του δράστη, θα μου τον σκότωνε» δήλωσε χαρακτηριστικά.

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