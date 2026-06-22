Φαρκαδόνα: 16χρονος ξυλοκόπησε συνομήλικό του επειδή… δεν του άρεσαν τα ρούχα του

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του έπεσε 16χρονος στη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος προσεγγίστηκε από τον συνομήλικό του, ο οποίος τον προπηλάκισε και στη συνέχεια του επιτέθηκε, γιατί δεν του άρεσαν τα ρούχα που φορούσε. Η μητέρα του θύματος είπε (Star) ότι «ο δράστης άρχισε να τον βρίζει, του είπε: ‘Όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω! Πώς είσαι έτσι;. Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του».

«Του λέει “έλα να σε πάμε βόλτα”, τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, ο γιος μου αντιστάθηκε, του ρίχνει μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάει στον απέναντι δρόμο και άρχισε να του κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα. Ο γιος μου έχει διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανά χωριά» προσέθεσε.

Τελικά, περαστικοί επενέβησαν για να απομακρύνουν τον 16χρονο και να τον προστατεύσουν. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, υπεβλήθη μήνυση κατά του επιτιθέμενου.

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