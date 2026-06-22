Πάτρα: Χειροπέδες στη μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με κάταγμα και μώλωπες στο μέτωπο

Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους επτά μηνών προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα.

Το επτά μηνών βρέφος, νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Σε βάρος της νεαρής γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μηρό, καθώς και μώλωπες στο μέτωπο.

Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την Ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί.

Σύμφωνα με τον γιατρό Βασίλη Αλεξόπουλο και τα όσα είπε στο tempo24.news, το βρέφος φέρει κάταγμα στο μηριαίο οστό και εκχυμώσεις στο κεφάλι, ευρήματα που κρίθηκαν σοβαρά για την ηλικία του.

Κατά πληροφορίες, η μητέρα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το μωρό τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από την κούνια του.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το βρέφος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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