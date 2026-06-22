Επιχείρηση «Σειρήνες» σε Αιγαίο και Ιόνιο: Σχέδιο – σκούπα του ελληνικού FBI στα νησιά για ναρκωτικά, διαρρήξεις και trafficking

Η καλοκαιρινή σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και όσο πλησιάζουμε στο τέλος Ιουνίου η μαζική προσέλευση τουριστών στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Μεταξύ, όμως των τουριστών ταξίδια στα νησιά ετοιμάζουν και κάθε είδους επιτήδειοι με σκοπό το κέρδος από εγκληματικές ενέργειες.

Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν σχηματίσει τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κάθε καλοκαίρι προς τους δημοφιλείς προορισμούς μετακινείται και ένα κομμάτι της εγχώριας αλλά και διεθνούς παραβατικότητας, αναζητώντας χώρο δράσης εκεί όπου κυκλοφορεί άφθονο χρήμα.

Για τον λόγο αυτό, η ΔΑΟΕ, το λεγόμενο ελληνικό FBI, έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για τους θερινούς μήνες, με αιφνιδιαστικές αποστολές κλιμακίων σε νησιά και τουριστικές περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Κέρκυρα, η Πάρος και η Κως, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη Χαλκιδική, κυρίως στο πρώτο πόδι, όπου συγκεντρώνεται κάθε χρόνο τεράστιος όγκος επισκεπτών.

Αξιολόγηση αποστολών

Οι αποστολές δεν θα είναι μόνιμες ούτε κανονισμένες από πριν. Αντιθέτως, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εξειδικευμένα κλιμάκια θα μεταβαίνουν στους προορισμούς όταν το επιβάλλουν οι πληροφορίες που θα φθάνουν στα κεντρικά της Αθήνας και θα αξιολογούνται. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Αξιωματικοί που γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των κυκλωμάτων επισημαίνουν ότι ακόμη και η παραμικρή πληροφορία για την παρουσία ειδικών υπηρεσιών σε ένα νησί αρκεί πολλές φορές για να εξαφανιστούν οι εγκληματίες, να σταματήσει προσωρινά η παράνομη δραστηριότητα και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία.

Το βάρος των ερευνών θα σηκώσουν κυρίως η Δίωξη Ναρκωτικών, το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων το Τμήμα Εκβιαστών, το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, υπηρεσίες που τα τελευταία χρόνια έχουν αναλάβει ορισμένες από τις σημαντικότερες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα.

Στο στόχαστρο βρίσκονται η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων (trafficking) η παράνομη κατοχή και εμπορία όπλων, οι εκβιασμοί, τα κυκλώματα προστασίας, η εμπορία παράνομων προϊόντων και οι υποθέσεις οικονομικής απάτης.

Στο μικροσκόπιο τα events, ως βιτρίνα πολυτέλειας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τις αρχές η δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε νυχτερινά μαγαζιά, beach bars, αλλά και στο κομμάτι των events. Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις πίσω από τη βιτρίνα της χλιδής, των πολυτελών διακοπών, των κοσμικών εμφανίσεων και της έντονης παρουσίας στα κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να κρύβονται οργανωμένα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο του escorting, της διαμεσολάβησης και της εκμετάλλευσης γυναικών. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι οι έρευνες δεν περιορίζονται στους παραδοσιακούς χώρους δράσης του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά επεκτείνονται και σε πιο σύνθετες υποθέσεις όπου διασταυρώνονται χρήμα, επιρροή και παράνομες δραστηριότητες.

Στη Μύκονο, η οποία παραμένει σταθερά στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών, οι έλεγχοι αναμένεται να επικεντρωθούν και στα παράνομα πάρτι που διοργανώνονται σε βίλες και διαφημίζονται μέσω Instagram. Πρόκειται για εκδηλώσεις με υψηλό κόστος συμμετοχής, οι οποίες έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τις αρχές εξαιτίας των πληροφοριών που τις συνδέουν με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η δράση εμπόρων ναρκωτικών αποτελεί άλλωστε ένα από τα βασικά πεδία ενδιαφέροντος των υπηρεσιών, καθώς οι αυξημένες τιμές που καταγράφονται στα νησιά δημιουργούν σημαντικά κέρδη για τα κυκλώματα.

Παράλληλα, δεν λείπει η ανησυχία για οργανωμένες ομάδες διαρρηκτών που φτάνουν στη χώρα από το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, οι συγκεκριμένες ομάδες επιλέγουν συχνά πολυτελείς βίλες ή εύπορους επισκέπτες ως στόχους, αναζητώντας κοσμήματα, ρολόγια και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Για τον λόγο αυτό, όπου απαιτηθεί, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό μπορεί να συμμετάσχουν και στελέχη του Τμήματος Διαρρηκτών.

Εγκληματική δράση ακόμα και με διακίνηση όπλων

Η Ζάκυνθος βρίσκεται επίσης ψηλά στη λίστα των περιοχών που παρακολουθούνται. Πρόσφατα, επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών οδήγησε στην αποκάλυψη εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών, προμηθευόταν και διακινούσε όπλα. Αντίστοιχα, η Κεφαλονιά εξακολουθεί να απασχολεί τις υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ παραμένουν νωπές οι υποθέσεις που είχαν απασχολήσει το νησί το καλοκαίρι του 2025, όταν η ΔΑΟΕ είχε προχωρήσει σε συλλήψεις Ρομά που κατηγορούνταν για σειρά παράνομων ενεργειών.

Αυξημένη παρουσία αναμένεται και στη Χαλκιδική. Οι αρχές λαμβάνουν υπόψη περιστατικά των προηγούμενων ετών που ανέδειξαν την παρουσία οργανωμένων ομάδων στην περιοχή, από επεισόδια με πυροβολισμούς σε καταστήματα διασκέδασης μέχρι τη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο που λειτουργούσε μέσα σε ένα από τα πολυτελή ξενοδοχεία της χώρας.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον της Ελληνικής Αστυνομίας δεν περιορίζεται στους τουριστικούς προορισμούς. Στο μικροσκόπιο παραμένουν και τα βόρεια σύνορα της χώρας, κυρίως η περιοχή που συνδέεται με τη Βουλγαρία, ειδικά και μετά τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πλήρης ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Σένγκεν από την 1η Ιανουαρίου 2025. Οι διωκτικές αρχές αξιολογούν συνεχώς πληροφορίες για πιθανές μετακινήσεις προσώπων που συνδέονται με κυκλώματα ναρκωτικών, όπλων, διακίνησης ανθρώπων, λαθρεμπορίου και οικονομικής απάτης.

Το μήνυμα που επιχειρεί να στείλει η ΕΛ.ΑΣ. είναι ότι η καλοκαιρινή σεζόν δεν θα αποτελέσει περίοδο χαλάρωσης για τα κυκλώματα που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη τουριστική κίνηση. Αντίθετα, οι υπηρεσίες του οργανωμένου εγκλήματος προετοιμάζονται για ένα καλοκαίρι συνεχών ελέγχων, αιφνιδιαστικών παρεμβάσεων και επιχειρήσεων σε προορισμούς όπου η νόμιμη οικονομική δραστηριότητα συνυπάρχει πολλές φορές με τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος.

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