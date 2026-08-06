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06.08.2026 23:39

Φωτιές σε Σκύρο και Λακωνία: Δύο συλλήψεις για γεννήτρια και ψησταριά

06.08.2026 23:39
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Σε δύο συλλήψεις για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σκύρο και τη Λακωνία προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρόκειται για μία 63χρονη στη Σκύρο και έναν 71χρονο στη Λακωνία, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από γεννήτρια φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στη Σκύρο

Στη Σκύρο συνελήφθη μία 63χρονη ημεδαπή, καθώς η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος.

Η γυναίκα χρησιμοποιούσε τη γεννήτρια για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος λειτουργούσε ως κουζίνα.

Κλιμάκιο του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκίδας μετέβη στο νησί, προκειμένου να σχηματίσει τη σχετική δικογραφία.

Η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις και παραμένει σε εξέλιξη.

Από ψησταριά η πυρκαγιά στη Λακωνία

Στη Λακωνία συνελήφθη, επίσης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ένας 71χρονος ημεδαπός από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προκλήθηκε από τη χρήση ψησταριάς σε οικοπεδικό χώρο.

Από τη φωτιά κάηκαν περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων.

Στον 71χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.

Η προανάκριση για τα δύο περιστατικά βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών.

271 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 6 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 675 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας, συνολικού ύψους 1.035.253,24 ευρώ.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 242 συλλήψεις, ποσοστό 89,30%, αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια, ενώ οι 29, ποσοστό 10,70%, αφορούν πράξεις από πρόθεση.

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