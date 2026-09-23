Πράσινη Αριστερά: ΜΑΖΙ για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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Το πολιτικό σύστημα έχει φτάσει στα όριά του. Η δημοκρατία υποχωρεί κάτω από το βάρος του χρήματος, των κομματικών μηχανισμών, της οικογενειοκρατίας και της επαγγελματοποίησης της πολιτικής. Η αρχή «μία ψήφος για κάθε πολίτη», όπως εφαρμόζεται σήμερα, δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει την πολιτική ισότητα.

Το ΜΑΖΙ για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι μια συμμαχία πολιτών και κομμάτων που δημιουργήθηκε για να αποκαταστήσει το πραγματικό νόημα της δημοκρατίας: τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο της εξουσίας από την κοινωνία.

Πρώτος μας στόχος είναι η δημιουργία ενός πραγματικά δημοκρατικού κόμματος. Οι τοπικές οργανώσεις αποκτούν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων και από τη σύνθεσή τους προκύπτει το εθνικό πρόγραμμα. Έτσι η πολιτική διαμορφώνεται από τη βάση προς την κορυφή και όχι αντίστροφα.

Καθιερώνουμε θεσμούς που υπηρετούν την αξιοκρατία και την ουσιαστική δημοκρατική εκπροσώπηση. Η συμμετοχή στα όργανα και στα ψηφοδέλτια δεν θα εξαρτάται από το χρήμα, τις γνωριμίες ή την ένταξη σε μηχανισμούς εξουσίας. Με διαδικασίες κλήρωσης, σαφή κριτήρια αξιοκρατίας και περιορισμό των θητειών, αποτρέπουμε τη δημιουργία κλειστών ομάδων και πολιτικών κατεστημένων.

Η ίδια φιλοσοφία εφαρμόζεται στην κατάρτιση βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών ψηφοδελτίων. Καταργείται ο σταυρός προτίμησης και η σειρά εκλογής καθορίζεται με κλήρωση μετά τις εκλογές. Έτσι περιορίζεται η επιρροή του χρήματος και τερματίζονται η αναπαραγωγή πολιτικών δυναστειών και οι παρεμβάσεις παραγόντων εντός και εκτός του κόμματος, ενώ οι πολίτες επιλέγουν προγράμματα και πολιτικές κατευθύνσεις, όχι πρόσωπα και μηχανισμούς.

Δεν καταργούμε τις εκλογές. Τις απελευθερώνουμε από το χρήμα, τους μηχανισμούς και τις εξαρτήσεις, ώστε να υπηρετούν την πραγματική δημοκρατία.

Δεν καταργούμε την αντιπροσώπευση. Την απελευθερώνουμε από όσα τη νοθεύουν.

Θέλουμε μια δημοκρατία όπου η αξιοκρατία αντικαθιστά τις διασυνδέσεις, η συμμετοχή αντικαθιστά την ανάθεση και η εξουσία επιστρέφει στους πολίτες. Μια δημοκρατία που δεν ανήκει σε επαγγελματίες της πολιτικής, αλλά στους ίδιους τους πολίτες.

Καλούμε κάθε πολίτη σε πανστρατιά για τη δημιουργία ενός πραγματικά δημοκρατικού προτύπου διακυβέρνησης.

ΜΑΖΙ για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Για να αλλάξουν οι κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού και όχι μόνο οι παίκτες