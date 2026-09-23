Κυψέλη: Δεν θα επανεκκινήσει ο μετροπόντικας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι – «Κλειδί» οι πραγματογνωμοσύνες, τι λένε ΑΒΑΞ, Ελληνικό Μετρό και υπουργείο

Takeaways by to pontiki AI Ο δήμαρχος Αθηναίων συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης που προκλήθηκαν από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό.

Οι κάτοικοι ζητούν πλήρη πρόσβαση στα τεχνικά δεδομένα και διασφάλιση της στατικής επάρκειας των πολυκατοικιών τους πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση του μετροπόντικα.

Ο υφυπουργός Υποδομών αναγνώρισε τις αστοχίες και τις αυξημένες καθιζήσεις, δεσμευόμενος ότι θα παρουσιαστούν στους κατοίκους οι πραγματογνωμοσύνες και η νέα μεθοδολογία εργασιών.

Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι ο μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει εάν δεν διαπιστωθεί η ασφάλεια των κτιρίων και δεν ενημερωθούν αναλυτικά οι πληττόμενοι πολίτες.

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Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας συγκάλεσε ο Χάρης Δούκας με επίκεντρο το ζήτημα της ασφάλειας των κτιρίων της Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές από το πέρασμα του μετροπόντικα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό

Οι κάτοικοι, ανάστατοι από τις ζημιές, ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις και πλήρη πρόσβαση στα τεχνικά δεδομένα πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση του μετροπόντικα.

Στη συζήτηση τέθηκαν επί τάπητος οι καθιζήσεις και οι ρηγματώσεις που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής, οι πραγματογνωμοσύνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και οι όροι υπό τους οποίους θα μπορούσε να επανεκκινήσει το δεύτερο TBM.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έθεσε εξαρχής το ζήτημα της πλήρους ενημέρωσης για την κατάσταση των κτιρίων.

«Έχουμε ζητήσει να έχουμε όλα τα δεδομένα από όλες τις πολυκατοικίες και στατικούς ελέγχους. Να σπάσουμε το αίσθημα της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας. Θέλουμε το Μετρό να γίνει, αναμφισβήτητα. Στηρίζουμε όμως και το αίτημα των κατοίκων για διαμαρτυρία, για απαντήσεις. Δεν θέλουμε ούτε ερωτηματικά ούτε γκρίζες ζώνες», ανέφερε.

Παρεμβαίνοντας εκ νέου στη συζήτηση, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι περιμένουν πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι επανάληψη όσων είχαν ειπωθεί τους προηγούμενους μήνες.

«Μη λέμε τα ίδια πράγματα που είπαμε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ο κόσμος έχει μια αγωνία», σημείωσε, θέτοντας το ζήτημα του κατεπείγοντος.

«Οι άνθρωποι μπορούν να κοιμηθούν στα σπίτια τους; Αυτά πρέπει να ειπωθούν. Θέλω συγκεκριμένα πράγματα για τα κτίρια αυτά. Τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί είναι ελλιπή», τόνισε.

Ελληνικό Μετρό: Αναμένονται οι πραγματογνωμοσύνες, θα ενημερωθεί ο Δήμος Αθηναίων

Από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό, ο Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος ανέφερε ότι έχουν δρομολογηθεί πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε συγκεκριμένα κτίρια εντός των ζωνών επιρροής.

Όπως εξήγησε, οι αυτοψίες βρίσκονται σε εξέλιξη και η εταιρεία αναμένει τις σχετικές εκθέσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί και αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες ενέργειές της.

Παράλληλα, ο ανάδοχος έχει υποβάλει τη μεθοδολογία για την επανεκκίνηση του TBM, η οποία, σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό, εξετάζεται από το επιστημονικό προσωπικό και τους συμβούλους της εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει τα δεδομένα στον Δήμο.

Όπως αναφέρθηκε, μηχανικοί του αναδόχου πραγματοποιούν συνεχείς αυτοψίες και ελέγχους στο πεδίο, ενώ η παρακολούθηση δεν περιορίζεται στις επιτόπιες επισκέψεις.

Στο έργο λειτουργούν αυτοματοποιημένα όργανα, τα οποία παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, με την online παρακολούθηση να καλύπτει όχι μόνο τα συγκεκριμένα κτίρια αλλά συνολικά το έργο.

ΑΒΑΞ: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις νέων μετακινήσεων, παρακολουθούνται on line η σήραγγα και η επιφάνεια»

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο διευθυντής του έργου από την ΑΒΑΞ, Νικόλας Σπυριδωνάκος, ο οποίος δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται την αγωνία και τους φόβους των κατοίκων.

Όπως ανέφερε, έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε σειρά κτιρίων, ενώ η Ελληνικό Μετρό ζήτησε να γίνουν πραγματογνωμοσύνες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Παράλληλα, έχει υποβληθεί στην Ελληνικό Μετρό μεθοδολογία επανεκκίνησης του TBM, η οποία έχει συνταχθεί με τη συμμετοχή δύο καθηγητών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο η σήραγγα όσο και η επιφάνεια παρακολουθούνται μέσω online συστήματος και τα σχετικά δεδομένα διαβιβάζονται στην Ελληνικό Μετρό.

Υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πρόσθετων μετακινήσεων, πέραν ορισμένων μετρήσεων που βρίσκονται, όπως είπε, στα όρια του σφάλματος.



Τεχνικός σύμβουλος κατοίκων: «Να μη συνεχιστούν οι εργασίες αν δεν λυθεί το ζήτημα της ασφάλειας»

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Κάλλιαμπάκος, τεχνικός σύμβουλος των κατοίκων των πολυκατοικιών της Κυψέλης, ανέφερε ότι η ενημέρωση που δόθηκε δεν περιείχε «ούτε ένα νέο στοιχείο», ενώ υποστήριξε ότι από τη στιγμή που παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά τη διάνοιξη δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για την αξιοπιστία και, κυρίως, για τους όρους ασφαλούς συνέχισης του έργου.

Απαντώντας στη θέση της ΑΒΑΞ περί μη καταγραφής νέων μετακινήσεων, σημείωσε ότι η απουσία πρόσθετων μετακινήσεων δεν αναιρεί το ήδη καταγεγραμμένο πρόβλημα.

«Δεν αλλάζει το πρόβλημα που είχαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι ο στόχος του έργου είναι διπλός: να ολοκληρωθεί η κατασκευή, αλλά να ολοκληρωθεί με ασφάλεια, επιμένοντας ότι οι δύο στόχοι δεν μπορούν να αποσυνδεθούν.

Έθεσε επίσης το ερώτημα γιατί οι αναγκαίες μελέτες δεν ξεκίνησαν νωρίτερα και ζήτησε να μη συνεχιστούν οι εργασίες πριν διασφαλιστεί στην πράξη ο παράγοντας της ασφάλειας.

Να εκπονηθούν μελέτες τρωτότητας και σεισμικής συμπεριφοράς

Στη συζήτηση τέθηκε ιδιαίτερα και το ζήτημα της συμπεριφοράς των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού.

Επισημάνθηκε η ανάγκη να εξεταστεί όχι μόνο η αποκατάσταση των εμφανών ζημιών αλλά συνολικά η δυνατότητα των κατασκευών να αναλαμβάνουν τα προβλεπόμενα φορτία, συμπεριλαμβανομένων των σεισμικών.

Η απουσία ολοκληρωμένων μελετών αποκατάστασης, όπως υποστηρίχθηκε, επιτείνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης των κατοίκων απέναντι στη διαδικασία.

Κάτοικοι: 25 πολυκατοικίες με ζημιές και άλλες τρεις με πλημμυρικά φαινόμενα

Σε παρέμβασή του ο εκπρόσωπος των κατοίκων Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κατήγγειλε ότι επί επτά μήνες οι κάτοικοι ζητούν το σύνολο των στοιχείων προκειμένου να τα παραδώσουν στους δικούς τους πραγματογνώμονες, υποστηρίζοντας ότι όσα τους έχουν παρασχεθεί είναι ελλιπή και σε περιπτώσεις περιλαμβάνουν ανακρίβειες.

Έθεσε παράλληλα θέμα σύγκρουσης συμφερόντων ως προς το ποιος πραγματοποιεί τους ελέγχους και ζήτησε συνολική καταγραφή των ζημιών, δομοστατικές μελέτες που θα λαμβάνουν υπόψη και το ενδεχόμενο σεισμού, καθώς και αποζημιώσεις για τους κατοίκους που έχουν υποστεί ζημιές.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο δικηγόρος των κατοίκων Θανάσης Καμπαγιάννης, οι ίδιοι οι κάτοικοι έχουν καταγράψει 25 πολυκατοικίες στις οποίες έχουν εμφανιστεί ζημιές, καθιζήσεις ή ρηγματώσεις και ακόμη τρεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί ανεξήγητα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ταχιάος: «Και εγώ θα ήμουν ανήσυχος, είχαμε τετραπλάσιες καθιζήσεις»

Παίρνοντας τον λόγο, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος δήλωσε ότι συμμερίζεται την ανησυχία των κατοίκων.

«Θέλει κανένας σπίτι που οι πόρτες δεν ανοίγουν; Συμμερίζομαι την ανησυχία των κατοίκων. Και εγώ θα ήμουν ανήσυχος», ανέφερε.

Αναγνώρισε παράλληλα ότι υπήρξαν αστοχίες στις απογραφές των κτιρίων, κάνοντας λόγο για «λάθος» και «έλλειμμα», ενώ αναφέρθηκε και στην πιθανότητα να υπήρξε αστοχία κατά την εξέλιξη των εργασιών.

Στη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαίωσε επίσης ότι καταγράφηκαν σημαντικά αυξημένες καθιζήσεις.

«Ναι, είχαμε τετραπλάσιες καθιζήσεις», ανέφερε.

Ο υφυπουργός υποστήριξε, πάντως, ότι η κατασκευή της σήραγγας είναι σταθερή και εξήγησε ότι οι πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ θα καθορίσουν και την έκταση των αναγκαίων αποκαταστάσεων.

Όπως είπε, θα πραγματοποιηθούν μελέτες τρωτότητας των κτιρίων, οι οποίες δεν θα εξετάζουν μόνο τα δεδομένα από τη διέλευση του TBM αλλά και τη συμπεριφορά των κατασκευών έναντι άλλων γεγονότων, όπως ένας σεισμός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση, μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 35 πολυκατοικίες, ενώ συνολικά 87 κτίρια βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής του έργου.

Όταν ο Θανάσης Καμπαγιάννης ρώτησε πότε θα παραδοθούν οι μελέτες που αφορούν τους ελέγχους των 35 κτιρίων, ο Νίκος Ταχιάος απάντησε: «Αύριο».

«Νέο πρωτόκολλο πριν από την επανεκκίνηση του μετροπόντικα, θα ενημερωθούν οι κάτοικοι»

Κρίσιμο ζήτημα παραμένει πλέον το πότε και, κυρίως, με ποιες προϋποθέσεις θα επανεκκινήσει ο μετροπόντικας.

Ο Νίκος Ταχιάος ανέφερε ότι θα εφαρμοστεί νέο πρωτόκολλο για την επανεκκίνηση του TBM και ξεκαθάρισε ότι οι εργασίες δεν πρόκειται να αρχίσουν εκ νέου εάν προηγουμένως δεν διαπιστωθεί ότι οι σχετικές τιμές βρίσκονται εντός ανεκτών ορίων.

Κυρίως, δεσμεύτηκε ότι πριν από την επανεκκίνηση θα πρέπει να έχουν παρουσιαστεί στους κατοίκους τόσο οι σχετικές μελέτες όσο και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.

«Δεν θα ξεκινήσει το TBM αν δεν παρουσιαστούν στους κατοίκους οι μελέτες και η μεθοδολογία του TBM», ξεκαθάρισε.

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