search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 17:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 15:45

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Λέει ότι υφίστατο μπούλινγκ 

23.09.2026 15:45
PERIPOLIKO NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου όπου φοιτά, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανήλικου, με καταγωγή από το Ιράν, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία.

Απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι υφίσταται τον τελευταίο καιρό συστηματικά «μπούλινγκ», λεκτικά και σωματικά, από τον συγκεκριμένο συμμαθητή, αλλά και τον αδελφό του- που είναι ιρακινής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος περιέγραψε διάφορα περιστατικά που συνέβησαν στη δομή μεταναστών της περιοχής όπου διαμένουν τόσο ο ίδιος με την οικογένειά του όσο και η οικογένεια των δύο Ιρακινών αδελφών. Η υπεράσπιση του 14χρονου ανέφερε, μάλιστα, ότι για τα περιστατικά αυτά έχουν κατατεθεί εγκλήσεις στις αρμόδιες Αρχές.

Όσον αφορά το επίμαχο συμβάν στο σχολείο, ο ανήλικος κατηγορούμενος είπε ότι είχε το μαχαίρι μαζί του για προστασία. Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να του επιβάλουν δύο περιοριστικούς όρους: απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με τον συμμαθητή του και παρακολούθηση από ειδικό παιδοψυχολόγο. Επιπλέον οι Αρχές εξετάζουν την προοπτική μετακόμισης της οικογένειας του 14χρονου σε άλλη δομή.

Διαβάστε επίσης

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Ο σπαρακτικός όρκος του αδελφού της Πηνελόπης στην κηδεία της – Θρήνος στο τελευταίο «αντίο»

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος δεν είναι καλά…» – «Σε πήρα στον λαιμό μου» – Τα μηνύματα μεταξύ Γάκα και υπνοθεραπευτή

Κυριακή Γρίβα: Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο, απών ο δολοφόνος της – Οργή από τη μητέρα της για την παραμονή του στο ψυχιατρείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pezeshkian
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν στη ΓΣ του ΟΗΕ: «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε τα θύματα τρομοκρατίας – Δολοφόνησαν τον ηγέτη μας χωρίς λόγο»

ergazomenoi errikos ntinan – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυναμική κινητοποίηση των εργαζομένων στο «Ερρίκος Ντυνάν»: «Όχι στη μισθολογική ανισότητα και τους διαχωρισμούς»

PERIPOLIKO_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τους πυροβολισμούς στην Καλαμάτα: Έστησε καρτέρι στην πρώην του και πυροβόλησε εναντίον της  

kipseli rogmes – metro – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Δεν θα επανεκκινήσει ο μετροπόντικας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι – «Κλειδί» οι πραγματογνωμοσύνες, τι λένε ΑΒΑΞ, Ελληνικό Μετρό και υπουργείο

pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανική κάλυψη ασφαλείας στον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν – Προστασία από τις μυστικές υπηρεσίες για τη ΓΣ του ΟΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

kyranakis- maniatis – mpakogianni- tsimaris – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

Untitled design (12)
MEDIA

Σειρά που η ΕΡΤ δεν ήθελε να συνεχιστεί απέσπασε βραβείο στο Διεθνές Τηλεοπτικό Φεστιβαλ της Σεούλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 17:40
pezeshkian
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν στη ΓΣ του ΟΗΕ: «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε τα θύματα τρομοκρατίας – Δολοφόνησαν τον ηγέτη μας χωρίς λόγο»

ergazomenoi errikos ntinan – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυναμική κινητοποίηση των εργαζομένων στο «Ερρίκος Ντυνάν»: «Όχι στη μισθολογική ανισότητα και τους διαχωρισμούς»

PERIPOLIKO_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τους πυροβολισμούς στην Καλαμάτα: Έστησε καρτέρι στην πρώην του και πυροβόλησε εναντίον της  

1 / 3