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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος όταν εξετράπη ο εκσκαφέας που χειριζόταν κοντά στην ιερά μονή Ιβήρων Αγίου Όρους και έπεσε σε γκρεμό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 14:30. Επιχείρησαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών Αγίου Όρους.

Ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καρυών.

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