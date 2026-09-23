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23.09.2026 18:11

Εργατικό δυστύχημα στο Άγιο Όρος: Νεκρός 52χρονος χειριστής εκσκαφέα – Το όχημά του έπεσε σε γκρεμό

23.09.2026 18:11
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φωτογραφία αρχείου

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος όταν εξετράπη ο εκσκαφέας που χειριζόταν κοντά στην ιερά μονή Ιβήρων Αγίου Όρους και έπεσε σε γκρεμό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 14:30. Επιχείρησαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών Αγίου Όρους.

Ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καρυών.

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