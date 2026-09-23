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23.09.2026 17:21

Δυναμική κινητοποίηση των εργαζομένων στο «Ερρίκος Ντυνάν»: «Όχι στη μισθολογική ανισότητα και τους διαχωρισμούς»

23.09.2026 17:21
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Δίωρη στάση εργασίας πραγματοποίησε το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις, ίση μεταχείριση και την υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.  

Με μαζική συμμετοχή και συνθήματα υπέρ της δικαιοσύνης στους χώρους εργασίας, οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου (11:00–13:00), σε προκηρυγμένη στάση εργασίας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς τη διοίκηση.  

Κρατώντας πανό που ανέγραφε «ΟΧΙ στις μισθολογικές ανισότητες και τους διαχωρισμούς – ΝΑΙ στην ίση μεταχείριση και την υπογραφή κλαδικής σύμβασης», οι υγειονομικοί και το προσωπικό του νοσοκομείου συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του ιδρύματος.

  

«Φτάνει πια με την ακρίβεια και τους χαμηλούς μισθούς»

Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» (ΣΕΝΕΝ), υπογραμμίζεται η οριακή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά λόγω του κύματος ακρίβειας.  

«Το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, τα καύσιμα, τα ενοίκια έχουν πάρει φωτιά, την ώρα που οι μισθοί μας παραμένουν χαμηλοί και ανεπαρκείς. Εργαζόμαστε όλο και περισσότερο για να μπορούμε να πληρώνουμε όλο και λιγότερα», τονίζει το Σωματείο.  

 Παράλληλα, καταγγέλλεται η τακτική της διοίκησης για επιλεκτικές αυξήσεις και μισθολογικές αποφάσεις «πίσω από κλειστές πόρτες», οι οποίες δημιουργούν «εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων».  

Τα κύρια διεκδικητικά αιτήματα

Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν πως δεν στρέφονται κατά των συναδέλφων που έλαβαν αυξήσεις, αλλά διεκδικούν συνολική και δίκαιη μισθολογική αναπροσαρμογή. Τα βασικά αιτήματα της κινητοποίησης περιλαμβάνουν:  

  •  Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης.  
  •  Ίση αμοιβή για όμοια εργασία και εργασία ίσης αξίας.  
  •  Διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια στις μισθολογικές αποφάσεις.  
  •  Υπογραφή και εφαρμογή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ).  
  •  Πλήρη εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου για τη μισθολογική διαφάνεια.  

«Κατεβαίνουμε γιατί δεν μας φτάνει ο μισθός για να ζήσουμε αξιοπρεπώς, γιατί η εργασία μας έχει αξία και δεν θα δεχτούμε να αποφασίζουν άλλοι πόσο αξίζει ο κόπος μας. Όταν κλείνουν οι πόρτες του διαλόγου, ανοίγει ο δρόμος του αγώνα», καταλήγει η ανακοίνωση του Σωματείου.

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