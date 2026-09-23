Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Ιεράπετρα: Χτυπούσε τη σύντροφό του με τάβλα

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Με μώλωπες σε όλο της το σώμα νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας 45χρονη ρωσικής καταγωγής, που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφο της.

Το ζευγάρι που διαμένει στην περιοχή της Ιεράπετρας καβγάδισε για πολλοστή φορά. Ο δράστης, όντας σε κατάσταση μέθης, γρονθοκόπησε τη 45χρονη και έπειτα, πήρε μια ξύλινη τάβλα και άρχισε να τη χτυπά χωρίς οίκτο σε όλο το σώμα.

Το θύμα στην προσπάθεια του να σωθεί, βγήκε από την πολυκατοικία και έτρεξε στον δρόμο, αλλά ο δράστης την πρόφτασε και συνέχισε να τη χτυπά.

Από τις φωνές της ξεσηκώθηκε η γειτονιά, με κατοίκους να κάλούν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η 45χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας και ο σύντροφος της συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

Ο ανιψιός του δράστη τόνισε στο Neakriti ότι ο θείος του είναι αλκοολικός και ότι κακοποιεί συστηματικά τη σύντροφο του. «Είχε έρθει στην Ιεράπετρα από το Ρέθυμνο με μια φίλη του Ρωσίδα και έμενε μαζί μας. Την έδερνε κάθε μέρα και έτρεχαν τα αίματα από το πρόσωπό της. Εγώ του έλεγα συνέχεια να μην χτυπά τη σύντροφό του γιατί θα έρθει η Αστυνομία και θα μας διώξει από αυτό το σπίτι και δεν θα έχουμε πού αλλού να μείνουμε. Του έλεγα να γυρίσει πίσω στο Ρέθυμνο, εκεί που έμενε πριν έρθει στην Ιεράπετρα. Ο θείος μου είναι αλκοολικός και, αφού είχε πιει πολύ, άρχισε να δέρνει τη σύντροφό του λόγω ερωτικής αντιζηλίας. Τη χτύπησε με γροθιές και με μια ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι. Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ και, αφού προσπάθησα να τον σταματήσω, χτύπησε κι εμένα. Τότε πήρα τον σκύλο μου και πήγα στην παραλία να κοιμηθώ, για να μη βλέπω αυτά τα πράγματα και βρω τον μπελά μου. Η γυναίκα χτυπήθηκε πολύ στο πρόσωπο, στα μάτια, στο κεφάλι και σε όλο της το σώμα», μας είπε.

Η 45χρονη είναι εκτός κινδύνου. Το ζευγάρι διαμένει σε ετοιμόρροπη διώροφη κατοικία με άλλους Βούλγαρους.

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