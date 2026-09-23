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23.09.2026 17:21

Ανατροπή με τους πυροβολισμούς στην Καλαμάτα: Έστησε καρτέρι στην πρώην του και πυροβόλησε εναντίον της  

23.09.2026 17:21
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Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Καλαμάτας.

Ο 38χρονος συλληφθείς σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, είχε στήσει καρτέρι έξω από το περίπτερο στο οποίο εργάζεται η 25χρονη πρώην σύντροφος του και μόλις την είδε την πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο.

Ο 38χρονος στην προσπάθεια του να διαφύγει ενεπλάκη σε τροχαίο.

Συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Το όπλο ανήκει σε 68χρονο , ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Στα ψηφιακά μέσα του 38χρονου εντοπίστηκαν φωτογραφίες του θύματος, που είχαν τραβηχτεί παρά τη θέληση της.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας 

Συνελήφθη 38χρονος στη Μεσσηνία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη ακόμα -1- άτομο για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα

Συνελήφθη, σήμερα (23.9.2026) το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 38χρονος ημεδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, σε βάρος ημεδαπής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, σήμερα (23.9.2026) το πρωί, στην Καλαμάτα, ο 38χρονος αφού πρώτα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, την απείλησε, ενώ στη συνέχεια, τη στιγμή που η παθούσα μετέβαινε στην εργασία της ο κατηγορούμενος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά αυτής και ακολούθως επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή. Κατά τη διαφυγή του, ο ανωτέρω ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, προσκρούοντας με το όχημά του σε έτερο όχημα εγκαταλείποντας το σημείο.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και επισταμένες αναζητήσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, ο 38χρονος εντοπίστηκε άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα και συνελήφθη.

Κατόπιν ερευνών που διενεργήθηκαν, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρησιμοποιηθέν κυνηγετικό όπλο, με άδεια σε ισχύ, το οποίο ανήκει σε 68χρονο ημεδαπό, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Τέλος, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 38χρονος την 22.9.2026 το απόγευμα, είχε φωτογραφήσει την παθούσα χωρίς τη θέλησή της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

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