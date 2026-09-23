Στη Μεταμόρφωση η κηδεία της 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα – Τι ζήτησε η οικογένειά της

Takeaways by to pontiki AI Η κηδεία της 25χρονης Πηνελόπης, θύματος γυναικοκτονίας από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση.

Η οικογένεια του θύματος ζήτησε τη δωρεά χρημάτων στο κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ αντί για την κατάθεση στεφάνων.

Ο δράστης αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι η 25χρονη δέχθηκε περίπου δεκαπέντε μαχαιριές, εκ των οποίων οι επτά πισώπλατα, με το θάνατό της να επέρχεται ταχύτατα λόγω αιμορραγίας.

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Στον Ιερό ναό των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση Αττικής γράφεται αυτή την ώρα η τελευταία σελίδα του δράματος με τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα.

Η οικογένεια του θύματος της γυναικοκτονίας που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον 27χρονο, έχει ζητήσει αντί για στεφάνια να δοθούν χρήματα στο κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ κατά των κακοποιημένων γυναικών.

Σε βάρος του 27χρονου, που θα απολογηθεί την Πέμπτη, έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς έφερε μαζί του ναρκωτικά δισκία.

Κατακρεούργησε την Πηνελόπη με 15 μαχαιριές, οι 7 ήταν πισώπλατα

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του θύματος, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9), διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έφερε συνολικά περίπου 15 τραύματα, ενώ εντοπίστηκε και αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι.

Όπως διαπίστωσε ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, η 25χρονη έφερε δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και επιπλέον βλάβες στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα. Εντοπίστηκαν συνολικά 7 τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος κάτι το οποίο φανερώνει ότι δέχθηκε πισώπλατες μαχαιριές.

Τρία από τα τραύματα που έφερε χαρακτηρίζονται βαθιά κάτι το οποίο δείχνει τη μανία του δράστη, καθώς διείσδυσε όλο το μήκος της λεπίδας του μαχαιριού που χρησιμοποίησε ως φονικό όπλο. Πρόκειται για ένα μαχαίρι τύπου σουγιά με λαβή, με μήκος λεπίδας περίπου 7,5 εκατοστά.

Ο θάνατος της επήλθε ταχύτατα, κυρίως λόγω της τρώσης των μεγάλων αγγείων του τραχήλου και της προκληθείσας αιμορραγίας. Από την νεκροψία- νεκροτομή

Διαπιστώθηκαν, ακόμη, συνοδευτικές βλάβες σε ζωτικά όργανα, όπως στο συκώτι, στο στομάχι και στον αριστερό πνεύμονα.

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