Βαριά λόγια Καμμένου για Σαμαρά: «Πολιτικός προφυλακτήρας»

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Ιδιαίτερα επιθετικός εμφανίστηκε ο Πάνος Καμμένος, σχολιάζοντας τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει νέο κόμμα στο Kontra Channel.

O πρόεδρος των ΑΝΕΛ χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως «πολιτικό προφυλακτήρα» για το «διευθυντήριο των Βρυξελλών». «Το διευθυντήριο των Βρυξελλών καταρρέει, εδώ τι προσπαθούν να κάνουν; Να βρουν μια λύση για να παρουσιάσουν σαν νέο κάτι το παλαιό. Βρήκαν, εγώ πιστεύω, την ιδέα ο Σαμαράς στα 80 του, πάνε να δημιουργήσουν ένα προφυλακτήρα πολιτικό. Να μην υπάρχουν αντισυστημικά κόμματα που να κάνουν ό,τι έγινε σε Γερμανία και Ιταλία», είπε.

Σημείωσε δε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «σε αυτό είναι επαγγελματίας. Τον έβαλαν να δημιουργήσει δήθεν το αντίπαλο δέος. Το σύστημα λέει να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά ώστε να μην υπάρχει χώρος να αναπτυχθούν τα αντισυστημικά κόμματα. Είναι ένα πολιτικό Airbnb, τον χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο και εννοώ αυτά που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για διαπλεκόμενα συμφέροντα», αναφέροντας ότι «ο Σαμαράς είναι ο τελευταίος που μπορεί να συσπειρώσει την πατριωτική δεξιά, […] λέει ότι η ΝΔ έγινε ΠΑΣΟΚ όταν ο ίδιος κυβέρνησε με τον Βενιζέλο και έκανε τη ΝΔ συνεταίρο το ΠΑΣΟΚ, έδωσε άφεση αμαρτιών στον Γιώργο Παπανδρέου».

Αγριεύουν κι άλλο τα πράγματα στην δεξιά πολυκατοικία…

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