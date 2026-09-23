Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

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Με τη δημοσκόπηση της Real Polls, που δημοσιεύτηκε χθες, επιβεβαιώνεται μάλλον πέρα από κάθε αμφιβολία ότι αυτή τη ΔΕΘ δεν θα τη θυμάται κανείς σε λίγο.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η ΝΔ πέφτει στην πρόθεση ψήφου, έστω κι αν οι αναγωγές –πάντα υπό την αίρεση ότι πρόκειται για υπολογισμούς και εκτιμήσεις– τη δείχνουν κοντά στο 30%.

Σε γενικές γραμμές, η ΝΔ κινείται χαμηλά στην πρόθεση ψήφου σχεδόν σε όλες τις έρευνες και μετά τη ΔΕΘ.

Κι είμαστε ακόμα 23 Σεπτεμβρίου.

Πειστικές απαντήσεις

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει πειστικά γιατί δεν μειώνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, μέσα βέβαια στο εύρος τιμών που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμηνύουν από την αγορά.

Δεν είναι αντιπολιτευτική εμμονή ούτε ένα αίτημα στο κενό, όπως θεωρούν κάποιοι. Είναι λογικό αίτημα, επιμένουν οι ίδιοι παράγοντες, διαβλέποντας το εφιαλτικό ντόμινο που θα προκύψει τον χειμώνα σε όλη την αλυσίδα της αγοράς.

Ο Κώστας Κυρανάκης αιφνιδίασε μάλιστα τους πάντες χθες, χαρακτηρίζοντας εφικτή την πρόταση Τσίπρα για πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,40 ευρώ, αντί του 1,75 ευρώ που είπε ο πρωθυπουργός. Με λίγη προσπάθεια μπορεί να βρεθούν λύσεις για όλα.

Παιδονόμος η Ντόρα, αλλά χρειάζονται ονόματα

Αναρωτιέμαι τι ρόλο θεωρεί πως έχει αναλάβει η Ντόρα Μπακογιάννη και «μαλώνει» τους υπουργούς του Κυριάκου Μητσοτάκη για αλαζονεία.

Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο και για ποιες περιπτώσεις μιλάει, ώστε να διαμορφώσουμε κι εμείς εικόνα και άποψη.

Ως βουλευτής, η Ντόρα έχει δικαίωμα και υποχρέωση να στηλιτεύει τα αρνητικά της κυβέρνησης.

Αλλά θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να λέει και ονόματα, περιστατικά και συγκεκριμένα ολισθήματα όταν απευθύνει τέτοιες σοβαρές καταγγελίες. Όχι για άλλο λόγο, αλλά για να μπορούν και να απαντήσουν οι υπουργοί – ή και να… βελτιώνονται οι άνθρωποι.

Η Ακροδεξιά, τα… γερμανικά όνειρα και τα… δικαστήρια

Παρατηρώ, όπως γράφαμε και χθες εδώ στο site, ότι η άνοδος του AfD στη Γερμανία ή και η ισχυρή παρουσία της Λεπέν στη Γαλλία έχουν φουσκώσει τα μυαλά της εγχώριας Ακροδεξιάς.

Πέρα από το ότι άλλη χώρα η Ελλάδα, άλλες η Γερμανία και η Γαλλία, θα έλεγα και τούτο: Καλά τα όνειρα και οι ονειρώξεις, αλλά θα ήταν καλύτερο ο Κασιδιάρης και η Λατινοπούλου να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν τις δικαστικές τους περιπέτειες και μετά να κάνουν σχέδια.

Ο πρώτος πιθανόν έχει πρόβλημα αποδοχής των νομικών δεδομένων –δεν θέλω να πιστέψω ότι ισχύει κάτι άλλο–, η δε Λατινοπούλου είδε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να της αίρει την ασυλία για την υπόθεση περί πλαστογραφημένων υπογραφών κατά την ίδρυση του κόμματός της.

Το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία

Μου έκανε εντύπωση η κριτική που ασκεί η πολύ προσεκτική Ρόζα Βρεττού στο ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί στον τομέα της Υγείας. Έναν τομέα που η ίδια γνωρίζει πολύ καλά, ως γιατρός του ΕΣΥ για πάνω από 20 χρόνια. Η κριτική αυτή ήταν, άλλωστε, και ένας από τους λόγους που αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Και μου έκανε εντύπωση διότι το ΠΑΣΟΚ είχε πάντα μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα της Υγείας.

Διαπίστωσα ότι πράγματι ένα… θεματάκι υπάρχει. Δεν μιλάω μόνο για το γεγονός ότι, απέναντι σε έναν υπερδραστήριο σε όλα τα πεδία υπουργό, με προφανή επικοινωνιακή ικανότητα, τον Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει έναν άγνωστο βουλευτή επαρχίας –τον Γιάννη Τσίμαρη– που δεν μπορεί να σταθεί στο μεγάλο γήπεδο. Και μην πει κανείς ότι «μπορεί», διότι, εάν «μπορούσε», θα τον βλέπαμε να επιτίθεται και να κοντράρεται συνεχώς με τον Άδωνι. Αλλά δεν τον βλέπουμε και δεν είναι σαφές εάν πρόκειται μόνο για δική του αδυναμία ή και για «γραμμή» από τη Χαριλάου. Όσο για τον κομματικό τομεάρχη, τον Γιώργο Φραγκίδη, αμφιβάλλω κι αν οι ίδιοι στο ΠΑΣΟΚ θυμούνται ότι τον έχουν τοποθετήσει εκεί.

Το ερώτημα είναι γιατί δεν μπαίνουν στην πολιτική μάχη στο μέτωπο της Υγείας και άλλα προβεβλημένα στελέχη που γνωρίζουν τον χώρο, όπως, για παράδειγμα, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Εκτός κι αν θεωρούν τη μάχη χαμένη ή δεν αντιλαμβάνονται την ιστορική σχέση του ΠΑΣΟΚ με την Υγεία.

Η επίσκεψη ευρωβουλευτών για τα Τέμπη και το «κατά τμήματα» ATCS

Στη χώρα μας βρίσκεται από χθες επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δει πώς προχωρούν τα θέματα του σιδηροδρόμου, με αιχμή τα Τέμπη. Σήμερα συναντά τον υπουργό Χρίστο Δήμα και δίνει συνέντευξη Τύπου, ενώ χθες πήγε στη Λάρισα, συναντήθηκε με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και επισκέφθηκε το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ.

Αυτήκοος μάρτυρας που βρέθηκε στην επίσκεψη αυτή μου μετέφερε τον διάλογο που είχε ο Γιάννης Μανιάτης με τον διευθύνοντα του Οργανισμού, την ώρα που ο τελευταίος έδειχνε στους ευρωβουλευτές κάποιες οθόνες. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ρώτησε τι γίνεται με το σύστημα ATCS, με τον Χρήστο Παληό να του απαντά ότι έχει εγκατασταθεί σε όλο το δίκτυο και λειτουργεί κατά τμήματα. Δεν του είπε, δηλαδή, κατηγορηματικά ότι λειτουργεί παντού.

Με κάτι τέτοια, πώς να έχει κανείς εμπιστοσύνη σε αυτή τη χώρα και στις ικανότητες τούτης της κυβέρνησης;

Σημειώνω ότι στην επιτροπή, πέρα από τον Μανιάτη, συμμετέχουν και οι Έλληνες ευρωβουλευτές Κεφαλογιάννης, Φράγκος και Παππάς. Ο τελευταίος είχε ασχοληθεί με το θέμα από τότε που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και έτσι δεν του στερήθηκε η ευκαιρία να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, παρότι λογικά θα έπρεπε να έρθει ο Αρβανίτης.

Σεπτέμβριος για…κλάματα για το εγχώριο εμπόριο

Με μελανά χρώματα περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ελληνικό εμπόριο παράγοντες του κλάδου. Ειδικά σε ότι αφορά την πορεία των πωλήσεων Σεπτεμβρίου, λένε χαρακτηριστικά, ότι οι μικρομεσαίοι, κυρίως, επιχειρηματίες «κλαίνε». Και όλα αυτά μετά από μία ιδιαίτερα κακή περίοδο θερινών εκπτώσεων που δεν κατάφεραν να επανακτήσουν την ρευστότητα που απαιτείται για να κάνουν νέες αγορές για το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Επιβαρυντικός στην ήδη κακή εικόνα της αγοράς, ήταν και ο ζεστός καιρός που δεν ευνοεί τις πωλήσεις σε φθινοπωρινά και χειμωνιάτικα ρούχα.

Και μέσα σε όλα αυτά δηλώνουν απογοητευμένοι από τις εξαγγελίες της πρόσφατης ΔΕΘ, από την οποία είχαν καλλιεργηθεί αυξημένες προσδοκίες που δεν δικαιώθηκαν…

Το deal AG-Entersoftone φέρνει ανακατατάξεις στον κλάδο software

Δικαιώθηκαν οι φήμες που ακούγονταν για καιρό στην αγορά, ότι ένα μεγάλο ντηλ «ψήνεται» στην τεχνολογία και ειδικά στον τομέα του software. Έτσι χτες ανακοινώθηκε ότι η HG ένας επενδυτικός κολοσσός του κλάδου, απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό στην Entersoftone, δηλαδή τη μία από τις δύο μεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα (μαζί με την Epsilon Net). Οι πληροφορίες θέλουν το ποσοστό εξαγοράς να φτάνει το 70% κάτι που σημαίνει ότι το deal έφτασε τα 700 εκατ. με βάση το ποσό αποτίμησης της Entersoftone στο 1 δις ευρώ.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μία τέτοια συμφωνία δεν γίνεται να μην φέρει πρόσθετες εξελίξεις στον κλάδο και δεν αποκλείουν να γίνει ανάλογη κίνηση από αντίστοιχο διεθνή παίκτη για μία από τις υπόλοιπες μεγάλες ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας που εξειδικεύονται στο software.

Γιατί οι ξένοι εκτός ΕΕ, «καίγονται» τώρα για ένα εξοχικό στην Ελλάδα

Έκρηξη στη ζήτηση εξοχικών σε νησιά και ηπειρωτική Ελλάδα από πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. έφεραν οι φορολογικές ρυθμίσεις για τις μεταβιβάσεις ακινήτων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα η προοπτική αύξησης του φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για πολίτες τρίτων χωρών έχει οδηγήσει σε χιλιάδες Αμερικανούς, Καναδούς, Βρετανούς και Αυστραλούς να ψάχνουν μανιωδώς για κάποια ευκαιρία πριν επιβληθεί και τυπικά ο φόρος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 44% των ενδιαφερόμενων αυτή τη στιγμή από το εξωτερικό αφορά σε πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στις τελικές πωλήσεις το ποσοστό διαμορφώνεται στο 20%. Δηλαδή ένας στους πέντε ξένους που αγοράζουν εξοχικό σήμερα στην Ελλάδα ανήκει σε αυτή τη κατηγορία πολιτών. Αυτό όμως που εκπλήσσει τους μεσίτες ακινήτων, είναι ότι πλέον οι υποψήφιοι αγοραστές δεν συνδυάζουν υποχρεωτικά την αγορά αυτή με την απόκτηση «Χρυσής βίζας» και ας έχουν το μπάτζετ των 400 χιλ. ευρώ που (στις περισσότερες περιπτώσεις) απαιτείται…

Ο Γερμανός μένει στο παιχνίδι του 1 δισ.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό deal πιστώνεται στον Πάνο Γερμανό, αλλά αυτή τη φορά ενδιαφέρον έχει και αυτό που… δεν πούλησε. Η βρετανική Hg αποκτά το 70% της Entersoftone, με την αποτίμηση της εταιρείας να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, ενώ η Olympia Group και η Imker Capital κρατούν το υπόλοιπο 30%, με την Olympia να διατηρεί το μεγαλύτερο κομμάτι του.

Ο Γερμανός, δηλαδή, βάζει στο μετοχολόγιο έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς παίκτες του software, αλλά παραμένει μέσα για την επόμενη φάση. Και αυτό μάλλον λέει περισσότερα από την ίδια την πώληση. Η Entersoftone, με CEO τον Αντώνη Κοτζαμανίδη, είχε το 2025 έσοδα 136 εκατ. ευρώ και EBITDA 44 εκατ. ευρώ. Η Hg φέρνει μαζί της και ισχυρή τεχνογνωσία στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανάγνωση είναι ότι το deal δεν μοιάζει με «ταμείο και έξοδο», αλλά με στοίχημα για πολύ μεγαλύτερη αξία στο επόμενο exit.

Ο Μυτιληναίος ψάχνει αξία ακόμη και στα… παλιοσίδερα

Τα 25 εκατ. ευρώ της νέας επένδυσης της METLEN στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. μπορεί να μη ζαλίζουν για τα μεγέθη του Ευάγγελου Μυτιληναίου, όμως πίσω από το ποσό κρύβεται μια αρκετά μεγαλύτερη κίνηση. Η εταιρεία επενδύει σε νέο εξοπλισμό για διαλογή, επεξεργασία και τήξη scrap αλουμινίου, συνδέοντας ακόμη στενότερα την ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. με το Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο αποτέλεσμα: με την ολοκλήρωση του project η συνολική παραγωγή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 250.000 τόνους, με την εταιρεία να προσδοκά παράλληλα υψηλότερα περιθώρια κέρδους και στις δύο μονάδες.

Με άλλα λόγια, ο Μυτιληναίος επιχειρεί να βγάλει περισσότερη αξία από την ίδια αλυσίδα παραγωγής, μειώνοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή εξάρτηση του μετάλλου. Και με την Ευρώπη να μιλά πλέον καθημερινά για στρατηγική αυτονομία στις πρώτες ύλες, το timing μόνο τυχαίο δεν δείχνει.

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