Ιωάννης Τσίμαρης: «Στον “αέρα” η Ψηφιοποίηση Ιατρικών Αρχείων – Κινδυνεύει να χαθεί η χρηματοδότηση 173 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Μια εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα για την πορεία του έργου Ψηφιοποίησης Ιατρικών Αρχείων και του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς, που χρηματοδοτείται με 173 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννης Τσίμαρης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του βουλευτή, μόνο σε οκτώ από τις 127 μονάδες υγείας έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες εφαρμογής αυτού του σπουδαίου έργου την ώρα που «τον Αυγούστου του 2026 είναι ηοριστική προθεσμία επιλεξιμότητας».

Αναλυτικά, ο κ. Τσίμαρης καταγγέλλει ότι στις 29 Ιανουαρίου 2026 είχε καταθέσει Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα την «Επικαιροποίηση στοιχείων και κίνδυνος απώλειας πόρων για το έργο της Ψηφιοποίησης Ιατρικών Αρχείων και του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς».

Από τα στοιχεία της απάντησης της συναρμόδιας εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» (ΚτΠ) «αναδεικνύεται μια εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα για την πορεία του κρίσιμου αυτού έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 173 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Ενώ απομένουν μόλις 5 μήνες μέχρι την οριστική προθεσμία επιλεξιμότητας του Αυγούστου 2026, τα δεδομένα αποκαλύπτουν σοβαρά προσκόμματα που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς.

Όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών, παρά τις διαβεβαιώσεις για επιτάχυνση, η ΚτΠ παραδέχεται ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί μόνο οι μελέτες εφαρμογής και μια περιορισμένη πιλοτική σάρωση σε μόλις οκτώ νοσοκομεία».

Σύμφωνα, πάντα, με τον κ. Τσίμαρη η πραγματική, παραγωγική σάρωση του γιγαντιαίου όγκου των 157.000.000 σελίδων, των 20.000.000 σελίδων μη τυποποιημένων μεγεθών και των 20.000.000 φιλμ δεν έχει καν ξεκινήσει, καθώς τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Υγείας.

Το ερώτημα παραμένει αμείλικτο, καθώς για να ολοκληρωθεί το έργο εντός των 150 ημερών που απομένουν για τις 127 μονάδες υγείας, απαιτείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός πάνω από 1,3 εκατομμυρίων σελίδων ημερησίως.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει ο βουλευτής, «η απάντηση σχετικά με την ύπαρξη εναλλακτικού πλάνου χρηματοδότησης σε περίπτωση αποτυχίας του στενού χρονοδιαγράμματος παραμένει αόριστη, παραπέμποντας απλώς σε “στενή συνεργασία” μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων. Η χώρα κινδυνεύει πλέον να βρεθεί προ τετελεσμένων, χάνοντας πολύτιμους πόρους εξαιτίας διοικητικών καθυστερήσεων στην έγκριση των απαραίτητων μελετών».

Ο κ. Τσίμαρης, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, δήλωσε «ότι η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να οχυρώνεται πίσω από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όταν υπάρχει η ανάγκη ψηφιοποίησης 157 εκατομμυρίων σελίδων και ο χρόνος μετράει αντίστροφα για λίγες μόνο ημέρες, η καθυστέρηση στην έγκριση των μελετών ισοδυναμεί με ομολογία αποτυχίας».

Η απάντηση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.»

