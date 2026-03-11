Ιράν: Τι είναι η «μαύρη βροχή» που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί διυλιστηρίων – SOS από Π.Ο.Υ. για τη δημόσια υγεία, τι προκαλεί

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη «μαύρη βροχή» και τις τοξικές ενώσεις στον αέρα του Ιράν, μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, τα τοξικά αέρια θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα και συντάσσεται με το Ιράν που προτρέπει τους ανθρώπους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) του ΟΗΕ, ο οποίος διατηρεί γραφείο στο Ιράν και συνεργάζεται με τις αρχές για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, ανακοίνωσε χθες, ότι έλαβε πολλαπλές αναφορές για βροχόπτωση γεμάτη πετρέλαιο αυτή την εβδομάδα.

Η Τεχεράνη πνιγόταν σε μαύρο καπνό τη Δευτέρα, αφού χτυπήθηκε ένα διυλιστήριο πετρελαίου, σε μια κλιμάκωση των επιθέσεων στις εγχώριες ενεργειακές πηγές του Ιράν στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας.

«Η μαύρη βροχή και η όξινη βροχή που τη συνοδεύει αποτελούν πράγματι κίνδυνο για τον πληθυσμό, κυρίως για το αναπνευστικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, προσθέτοντας ότι το Ιράν είχε συμβουλεύσει τους ανθρώπους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ερωτηθείς αν ο ΠΟΥ υποστήριξε αυτή τη συμβουλή, απάντησε: «Δεδομένου του τι κινδυνεύει αυτή τη στιγμή, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου, των διυλιστηρίων που έχουν πληγεί, που προκαλούν πυρκαγιές, που προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα, αυτή είναι σίγουρα μια καλή ιδέα».

Είπε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν«τη μαζική απελευθέρωση τοξικών υδρογονανθράκων, οξειδίων του θείου και ενώσεων του αζώτου, στον αέρα».

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι η εισπνοή ή το άγγιγμα του καπνού ή των σωματιδίων θα μπορούσε να προκαλέσει:

πονοκεφάλους,

ερεθισμό του δέρματος και των ματιών

και δυσκολία στην αναπνοή.

Επίσης η μακροχρόνια έκθεση σε ορισμένες από τις ενώσεις αυξάνει τον κίνδυνο ορισμένων καρκίνων.

Ένα βίντεο που στάλθηκε στο Reuters από έναν υπάλληλο του ΠΟΥ έδειχνε ένα άλλο μέλος του προσωπικού να σκουπίζει μαύρο υγρό στην είσοδο του γραφείου του στην Τεχεράνη στις 8 Μαρτίου. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το βίντεο.

Επικίνδυνη η ποιότητα του αέρα

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι η μαύρη βροχή ήταν αποτέλεσμα του καιρού που έφερνε βροχή και συνδυάστηκε με τα σωματίδια στον αέρα.

«Η βροχή άνοιξε τα μάτια των ανθρώπων», δήλωσε ο Akshay Deoras, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Reading. Ωστόσο, είπε ότι η μακροχρόνια έκθεση σε τοξικό αέρα πιθανότατα αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία, από τον οποίο οι άνθρωποι θα μπορούσαν να προστατευτούν μένοντας σε εσωτερικούς χώρους ή φορώντας μάσκες και καλύπτοντας το δέρμα τους σε εξωτερικούς χώρους.

Είπε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την ποιότητα του αέρα στην περιοχή, αλλά τόνισε ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις υποδηλώνουν ότι είναι πιθανό να επικρατήσουν ξηρές συνθήκες για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Η ποιότητα του αέρα είναι επίσης πιθανό να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, αρκεί να σταματήσει ο πόλεμος: «Ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δούμε νέα χτυπήματα – αν έχουμε νέα χτυπήματα, αυτό θα είναι προβληματικό».

