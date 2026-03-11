Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών σήμερα, οι επόμενες κινήσεις των υγειονομικών

Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) σήμερα (11/03) για την ημέρα δράσης για τους ειδικευόμενους γιατρούς.

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 έως τις 15:00 το μεσημέρι, ενώ σχετικές κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.

Στην Αθήνα, οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 13:30 στο υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα, το σωματείο εργαζομένων του Θριασίου Νοσοκομείου ανακοίνωσε για αύριο στη 1 μ.μ. συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου και όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, γίνεται για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, ένταξη στα ΒΑΕ, καθώς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Οι κινητοποιήσεις που έρχονται

Την ίδια ώρα, πανελλαδική Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών, διοργανώνει την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 στις 9πμ η ΠΟΕΔΗΝ, με παράλληλη 24ωρη απεργία στην Περιφέρεια και Στάση Εργασίας στην Αττική 8πμ – 15μμ.

Επίσης από 9 έως 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν τοπικές δράσεις με αποφάσεις των κατά τόπους σωματείων.

Το διεκδικητικό πλαίσιο είναι: «Αύξηση μισθών. Ένταξη στα ΒΑΕ. Μονιμοποίηση Συμβασιούχων. Έξω οι Εργολάβοι από τα Νοσοκομεία. Επαρκή Στελέχωση, χρηματοδότηση. Έκδοση Οργανισμών με βάση τις προτάσεις των Σωματείων. Αποσύνδεση διασυνδεόμενων Νοσοκομείων σε ξεχωριστά ΝΠΔΔ».

Επίσης η ΠΟΕΔΗΝ ανακοίνωσε ότι: «προκηρύσσει Πανελλαδική Στάση Εργασίας 17/3/2026 από 13:00 έως 15:00, Παγκόσμια ημέρα της Κοινωνικής Εργασίας, κατόπιν αιτήματος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος».

