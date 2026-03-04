Στάση εργασίας ΟΕΝΓΕ: «Οι ειδικευόμενοι νέοι γιατροί δεν είναι αναλώσιμο και φθηνό επιστημονικό δυναμικό»

Σήμα κίνδυνου εκπέμπουν οι νέοι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία, για την εντατικοποίηση που τους οδηγεί στην επαγγελματική εξουθένωση και αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο ιατρικών λαθών.

Στην Ελλάδα ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας των ειδικευόμενων γιατρών ανέρχεται στις 72 ώρες, ενώ οι μέρες ανάπαυσης δεν ξεπερνούν τις 4-5 μέρες το μήνα. Παράλληλα, το ωρομίσθιο των εφημεριών του ειδικευόμενου γιατρού, είναι εξευτελιστικό. Μόλις 5,38 ευρώ! Δεκαπέντε χρόνια μετά τις μνημονιακές περικοπές και το ωρομίσθιο των εφημεριών παραμένει μικρότερο από αυτό του 2012 (6,24 ευρώ)!

Για αυτούς αλλά και για πολλούς ακόμη λόγους η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) προγραμματίζει τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας με το σύνθημα «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η φωνή των ειδικευόμενων γιατρών!».

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 11 Μαρτίου οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία θα κάνουν στάση εργασίας από τις 12.00 έως και τις 3.00 ενώ παράλληλα προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας στη 13.30 το μεσημέρι.

Αναλυτικά, οι γιατροί διαμαρτύρονται και ζητούν άμεσα λύσεις για τις ατελείωτες απλήρωτες ώρες υπερωρίας, εκτός των εφημεριών.

Για την μετακύλιση ευθυνών και την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων στους ειδικευόμενους γιατρούς (λόγω της έλλειψης του αναγκαίου διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού) σε βάρος της εκπαίδευσής τους.

«Αντιμετωπίζουν τους ειδικευόμενους νέους γιατρούς ως αναλώσιμο, φθηνό, ευέλικτο επιστημονικό δυναμικό, που τους προορίζουν για να μπαλώνουν όπως – όπως τις τραγικές ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας, εξαναγκάζοντας τους σε αρκετές περιπτώσεις να εφημερεύουν χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού ή σε τμήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών» όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ.

Οι νέοι γιατροί διεκδικούν:

-Κανένας φραγμός (εξετάσεις, βαθμός πτυχίου) στην έναρξη και κατά τη διάρκεια της ειδικότητας.

-Κατάργηση της αναμονής για την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της ειδικότητας. Έως ότου μηδενιστεί, ο χρόνος αυτός να είναι συντάξιμος, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και επιδότηση στο 80% του βασικού μισθού, ο οποίος πρέπει να αυξηθεί στο ύψος των σύγχρονων αναγκών.

-Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση, επιμόρφωση όλων των γιατρών, για παροχή συγγραμμάτων και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. Αποσύνδεση της εκπαίδευσης των ιατρών από τις επιχορηγήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών.

-Εξασφάλιση, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης για όλους τους ειδικευόμενους, με ανάπτυξη, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές, του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικών κέντρων, πλήρως εξοπλισμένων και στελεχωμένων με τον αναγκαίο αριθμό μόνιμων ειδικευμένων γιατρών, ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμοι όροι εκπαίδευσης. Καμία εμπλοκή του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα.

-Επαναφορά της αναβολής για τη στρατιωτική θητεία των εκπαιδευόμενων γιατρών (φοίτηση και ειδικότητα) στην ηλικία των 33 ετών για όλους.

-Καμία απόλυση παρατασιακού ειδικευόμενου γιατρού. Μέχρι να εξασφαλιστεί η κατάργηση της αναμονής μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της ειδικότητας αλλά και η άμεση απορρόφηση σε μόνιμες θέσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, του συνόλου των γιατρών που αποκτούν τίτλο ειδικότητας, να δοθεί στον γιατρό η δυνατότητα παραμονής εφόσον το επιθυμεί, στο νοσοκομείο που ειδικεύεται και μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας (πλήρους ή μερικής) ως υπεράριθμος, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο ή στην αντίστοιχη υγειονομική περιφέρεια.

-Να ανοίξουν όλες οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες.

-Να δίνονται όλα τα νόμιμα ρεπό μετά τις εφημερίες.

-Να αυξηθούν οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών.

-Να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων γιατρών με βάση το πρόγραμμα ειδικότητας (rotation, κτλ.).

