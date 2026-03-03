ΕΙΝΑΠ: «Να αυξηθούν οι ειδικευόμενοι Παθολόγοι στο ΕΣΥ – Δεν καλύπτονται οι εφημερίες»

Την αύξηση των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στα νοσοκομεία Αθήνας και Πειραιά, ζητεί το προεδρείο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αττικής Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Σε σχετική επιστολή της ΕΙΝΑΠ προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις αλλεπάλληλες καταγγελίες που κοινοποιούνται σχεδόν καθημερινά στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ: «για πολλοστή φορά απαιτούμε την αύξηση των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων

Παθολογίας για όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά.»

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) έχει ενημερωθεί πολλές φορές για το πρόβλημα, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ «αλλά έως τώρα δυστυχώς δεν έχει δώσει λύση. Η έλλειψη – κυρίως ειδικευόμενων – παθολόγων έχει ως αποτέλεσμα οι υπάρχοντες να εργάζονται με υπέρβαση του πλαφόν των 7 εφημεριών ανά μήνα για να καλύψουν το πρόγραμμα εφημέρευσης, οι βάρδιες καλύπτονται με μικρότερο αριθμό απ’ ότι ορίζει το πρόγραμμα ασφαλούς εφημέρευσης, οι Διοικήσεις να αναγκάζουν ειδικευόμενους άλλων ειδικοτήτων αν εφημερεύουν για να καλύψουν τις ανάγκες των Παθολογικών κλινικών ενώ η αύξηση των νοσηλευόμενων έχει αυξήσει το φόρτο εργασίας και στο πρωινό ωράριο εργασίας.

Ακόμα χειρότερα έχουν γίνει τα πράγματα μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθημερινή πρωινή εφημέρευση πολλών νοσοκομείων της Αττικής.»

Η ΕΙΝΑΠ ζητάει «να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας για το εφημεριακό σύστημα της 1ης και της 2ης ΥΠε (όπως κατατέθηκαν στις 23/06/2025) και προβλέπουν κατάργηση των καθημερινών πρωινών εφημεριών και την εφημέρευση του κάθε νοσοκομείου μία φορά κάθε 4 ημέρες.»

