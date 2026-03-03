search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:15
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

03.03.2026 12:32

ΕΙΝΑΠ: «Να αυξηθούν οι ειδικευόμενοι Παθολόγοι στο ΕΣΥ – Δεν καλύπτονται οι εφημερίες»

03.03.2026 12:32
nosokomeio
φωτογραφία αρχείου

Την αύξηση των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στα νοσοκομεία Αθήνας και Πειραιά, ζητεί το προεδρείο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αττικής Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Σε σχετική επιστολή της ΕΙΝΑΠ προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις αλλεπάλληλες καταγγελίες που κοινοποιούνται σχεδόν καθημερινά στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ: «για πολλοστή φορά απαιτούμε την αύξηση των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων
Παθολογίας για όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά.»

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) έχει ενημερωθεί πολλές φορές για το πρόβλημα, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ «αλλά έως τώρα δυστυχώς δεν έχει δώσει λύση. Η έλλειψη – κυρίως ειδικευόμενων – παθολόγων έχει ως αποτέλεσμα οι υπάρχοντες να εργάζονται με υπέρβαση του πλαφόν των 7 εφημεριών ανά μήνα για να καλύψουν το πρόγραμμα εφημέρευσης, οι βάρδιες καλύπτονται με μικρότερο αριθμό απ’ ότι ορίζει το πρόγραμμα ασφαλούς εφημέρευσης, οι Διοικήσεις να αναγκάζουν ειδικευόμενους άλλων ειδικοτήτων αν εφημερεύουν για να καλύψουν τις ανάγκες των Παθολογικών κλινικών ενώ η αύξηση των νοσηλευόμενων έχει αυξήσει το φόρτο εργασίας και στο πρωινό ωράριο εργασίας.
Ακόμα χειρότερα έχουν γίνει τα πράγματα μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθημερινή πρωινή εφημέρευση πολλών νοσοκομείων της Αττικής.»

Η ΕΙΝΑΠ ζητάει «να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας για το εφημεριακό σύστημα της 1ης και της 2ης ΥΠε (όπως κατατέθηκαν στις 23/06/2025) και προβλέπουν κατάργηση των καθημερινών πρωινών εφημεριών και την εφημέρευση του κάθε νοσοκομείου μία φορά κάθε 4 ημέρες.»

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση ΕΟΠΕ και ΣΦΕΕ: Πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον oγκολογικό ασθενή – Προβλήματα στην πρόσβαση λόγω υποχρηματοδότησης

Αδυνάτισμα: Ποια «λάθη» δεν σε αφήνουν να χάσεις κιλά

Συναισθηματική υπερφαγία: Γιατί η τροφή λειτουργεί ως «καταφύγιο»;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimon_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατιωτική ομπρέλα Ελλάδας σε Κύπρο: Ανάμεσα στο δόγμα για ενιαίο αμυντικό χώρο και το φοβο της σύρραξης για τρίτους 

pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Face control των υποψηφίων συνέδρων σε… real time κάνει η Χαριλάου

nikos_papandreou_action24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Παπανδρέου: Η ατάκα του Ανδρέα στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση (video)

gounaris-new
LIFESTYLE

Αντώνης Γούναρης: Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του – «Είναι ανησυχητικό, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση» (Video)

cristiano-ronaldo_0303_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό τη Μαδρίτη (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:15
kimon_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατιωτική ομπρέλα Ελλάδας σε Κύπρο: Ανάμεσα στο δόγμα για ενιαίο αμυντικό χώρο και το φοβο της σύρραξης για τρίτους 

pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Face control των υποψηφίων συνέδρων σε… real time κάνει η Χαριλάου

nikos_papandreou_action24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Παπανδρέου: Η ατάκα του Ανδρέα στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση (video)

1 / 3