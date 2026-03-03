Συνάντηση ΕΟΠΕ και ΣΦΕΕ: Πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον oγκολογικό ασθενή – Προβλήματα στην πρόσβαση λόγω υποχρηματοδότησης

Οι εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτική, η πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών σε καινοτόμες και καθιερωμένες θεραπείες αλλά και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, ήταν τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Κατά τη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΠΕ, την Παρασκευή 27 Φεβρουάριου, επισημάνθηκε ότι η δημόσια φαρμακευτική χρηματοδότηση υπολείπεται των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών, με αποτέλεσμα σημαντικές πιέσεις στη βιωσιμότητα του συστήματος και στην έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε νέες και υφιστάμενες θεραπείες, ιδιαίτερα στον τομέα της ογκολογίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στρατηγική σημασία της κλινικής έρευνας. Οι κλινικές μελέτες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα τόσο για την πρώιμη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές όσο και για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Τονίστηκε ότι η ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως προορισμού κλινικής έρευνας προϋποθέτει σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον, επενδύσεις και αποτελεσματικές διαδικασίες.

Οι δύο φορείς υπογράμμισαν τη σημασία της θεσμικής και στενής συνεργασίας μεταξύ ιατρικής κοινότητας και φαρμακοβιομηχανίας με στόχο τον συντονισμό δράσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, προς όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

Ο ΣΦΕΕ και η ΕΟΠΕ συμφώνησαν στη συνέχιση του θεσμικού διαλόγου και στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε καθιερωμένες και καινοτόμες θεραπείες και τη διατήρηση ενός βιώσιμου και λειτουργικού συστήματος υγείας.

