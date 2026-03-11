search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026
ΥΓΕΙΑ

11.03.2026 07:04

Υγειονομικοί: 24 απεργία στην Περιφέρεια και στάση εργασίας στο λεκανοπέδιο Αττικής στις 19 Μαρτίου

11.03.2026 07:04
Πανελλαδική Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών, διοργανώνει την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 στις 9πμ η ΠΟΕΔΗΝ, με παράλληλη 24ωρη απεργία στην Περιφέρεια και Στάση Εργασίας στην Αττική 8πμ – 15μμ.

Επίσης από 9 έως 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν τοπικές δράσεις με αποφάσεις των κατά τόπους σωματείων.

Το διεκδικητικό πλαίσιο είναι: «Αύξηση μισθών. Ένταξη στα ΒΑΕ. Μονιμοποίηση Συμβασιούχων. Έξω οι Εργολάβοι από τα Νοσοκομεία. Επαρκή Στελέχωση, χρηματοδότηση. Έκδοση Οργανισμών με βάση τις προτάσεις των Σωματείων. Αποσύνδεση διασυνδεόμενων Νοσοκομείων σε ξεχωριστά ΝΠΔΔ».

Επίσης η ΠΟΕΔΗΝ ανακοίνωσε ότι: «προκηρύσσει Πανελλαδική Στάση Εργασίας 17/3/2026 από 13:00 έως 15:00, Παγκόσμια ημέρα της Κοινωνικής Εργασίας, κατόπιν αιτήματος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος».

