Είσαι 50 και άνω; Ποια τρόφιμα πρέπει να προσθέσεις στη διατροφή σου

Η διατροφή είναι σημαντική καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Από τα 50 και μετά, όμως, τα τρόφιμα που επιλέγουμε να καταναλώσουμε καθημερινά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για την υγείας μας.

Αν είστε επιρρεπείς στις… ατασθαλίες, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα 50 είναι η κατάλληλη ηλικία να εξετάσετε πιο προσεκτικά τις διατροφικές σας συνήθειες, κάνοντας επιλογές με γνώμονα την υγεία σας.

Σύμφωνα με την διατροφολόγο Christine Rosenbloom, οι ενεργειακές ανάγκες τείνουν να μειώνονται από αυτή τη φάση ζωής κι έπειτα, που σημαίνει ότι οι θερμίδες πρέπει να καταναλώνονται με μεγαλύτερη σύνεση.

«Υπάρχει μικρότερο περιθώριο να πίνουμε μια κανάτα μαργαρίτες ή να τρώμε ένα μπολ πατατάκια», εξηγεί.

Ταυτόχρονα, το σώμα υφίσταται αλλαγές: Τα οστά εξασθενούν σταδιακά, η λειτουργία του εντέρου επιβραδύνεται και η μυϊκή μάζα μειώνεται. Γι΄αυτό, μεσήλικες και ηλικιωμένοι πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, υπογραμμίζει η Marie Bernard του NIH.

«Οι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουν να καταναλώνουν άφθονα φρούτα και λαχανικά, να τρώνε άπαχο κρέας και να αποφεύγουν τα κορεσμένα λίπη και την υπερβολική ζάχαρη», σημειώνει. Μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και να συμβάλει στην πρόληψη ασθενειών, όπως ο διαβήτης και ο καρκίνος.

Υγιεινή διατροφή σημαίνει συνδυασμός τροφίμων, υπογραμμίζει ο Joseph Gonzales, διαιτολόγος στη Mayo Clinic. «Για ένα θεαματικό μουσικό κομμάτι, χρειάζεται μια ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα», λέει χαρακτηριστικά.

Ποια τρόφιμα μπορούν να κάνουν μικρά «θαύματα» στην υγεία μετά τα 50; Ανακαλύψτε τα!

Μούρα

Πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά φλαβονοειδή με αντιφλεγμονώδη δράση, τα μούρα υποστηρίζουν την πέψη, τον έλεγχο του βάρους και την πρόληψη διαβήτη, καρδιακών παθήσεων και καρκίνου. Τα αντιοξειδωτικά τους συνδέονται με καλύτερη κινητική λειτουργία και βραχυπρόθεσμη μνήμη. Μελέτη του Πανεπιστημίου Tufts (2020) σε 2.800 άτομα άνω των 50 έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν λιγότερα φλαβονοειδή αντιμετώπιζαν 2-4 φορές υψηλότερο κίνδυνο άνοιας. Επιπλέον, έρευνα του King’s College London (2022) έδειξε ότι 100 γρ. μούρα ημερησίως μπορεί να μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ μελέτη του UC Davis δείχνει ότι μικρή ποσότητα αποξηραμένων μούρων γκότζι ίσως προστατεύει από εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Τα άγρια μύρτιλα, σύμφωνα με την Alicia Arbaje (Johns Hopkins), περιέχουν 3-4 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά. Οι άνδρες άνω των 50 ετών χρειάζονται 30 γρ. φυτικών ινών ημερησίως, ενώ οι γυναίκες περίπου 21 γραμμάρια.

Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Kale, ρόκα, μπρόκολο και σπανάκι παρέχουν ασβέστιο και θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τα οστά, την καρδιά και τους μύες. Αυστραλιανή μελέτη (Journal of Nutrition, 2021) έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν καθημερινά ένα φλιτζάνι φυλλώδη λαχανικά, πλούσια σε νιτρικά άλατα, είχαν 11% πιο δυνατά κάτω άκρα. Δανική μελέτη 23 ετών σε 50.000 άτομα έδειξε 12-26% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας, ενώ έρευνα στο Neurology υποστηρίζει ότι τα αντιοξειδωτικά αυτών των λαχανικών συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας.

Θαλασσινά

Σολομός, τόνος, μπακαλιάρος και πέστροφα παρέχουν άπαχη πρωτεΐνη, απαραίτητη για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Οι ειδικοί συνιστούν 150-180 γρ. πρωτεΐνης ημερησίως, καθώς ο οργανισμός των ηλικιωμένων τη χρησιμοποιεί λιγότερο αποτελεσματικά. Τα ψάρια είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνη Β12 και ωμέγα-3 λιπαρά. Η κατανάλωση 2-3 μερίδων την εβδομάδα έχει συνδεθεί με 17% χαμηλότερη θνησιμότητα από σοβαρές χρόνιες παθήσεις.

Ξηροί καρποί και σπόροι

Προσφέρουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και υγιή λιπαρά. Μια μερίδα 30 γρ. αντιστοιχεί περίπου σε 24 αμύγδαλα, 18 κάσιους, 35 φιστίκια ή 15 πεκάν. Καρύδια, λιναρόσπορος και σπόροι τσία παρέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου. Μελέτη του Πανεπιστημίου Μίσιγκαν (2021) εκτίμησε ότι μια μερίδα ξηρών καρπών μπορεί να προσθέσει 26 λεπτά υγιούς ζωής, ενώ ένα χοτ ντογκ να αφαιρέσει 36.

Τυρί cottage

Πλούσιο σε πρωτεΐνη ορού γάλακτος, υποστηρίζει τη μυϊκή σύνθεση. Παρέχει επίσης ασβέστιο και βιταμίνη D, απαραίτητα καθώς μετά τα 35 μειώνεται η οστική πυκνότητα. Έχει επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο και μαγνήσιο, που συμβάλλουν επίσης στην υγεία των οστών.

Όσπρια

Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και μέταλλα (σίδηρο, κάλιο, μαγνήσιο), τα όσπρια βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης. Τα ρεβίθια και το χούμους αποτελούν καλές, θρεπτικές επιλογές.

Αβοκάντο

Πλούσιο σε υγιή λιπαρά και φυτικές ίνες, αυτό το εξωτικό φρούτο υποστηρίζει την καρδιά. Μελέτη 30 ετών του Χάρβαρντ (2022) σε 110.000 άτομα έδειξε ότι η κατανάλωση δύο μερίδων την εβδομάδα συνδέεται με χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Νερό

Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, το αίσθημα δίψας μειώνεται. Η σωστή ενυδάτωση είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα σε συνθήκες ζέστης ή έντονης σωματικής δραστηριότητας, καθώς βοηθά τη λειτουργία του εντέρου και αποτρέπει την περιττή πρόσληψη τροφής, σαν αποτέλεσμα σύγχυσης της δίψας με την πείνα.

Μια ισορροπημένη προσέγγιση για υγιή γήρανση

Κανένα τρόφιμο από μόνο του δεν εγγυάται τέλεια υγεία, αλλά μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, άπαχες πρωτεΐνες και υγιεινά λίπη μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη των μεταβαλλόμενων αναγκών του σώματος μετά την ηλικία των 50 ετών.

Εστιάζοντας σε επιλογές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, μεσήλικες και ηλικιωμένοι μπορούν να βελτιώσουν την υγεία της καρδιάς, να διατηρήσουν τη δύναμη των μυών και των οστών και να υποστηρίξουν τη λειτουργία του εγκεφάλου μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Η ΟΕΝΓΕ συμμετέχει στην πανελλαδική αντιπολεμική σύσκεψη Σωματείων και Ομοσπονδιών στην Καισαριανή

Ευρωπαϊκή μελέτη για την Ημικρανία: Επτά στις δέκα γυναίκες δεν λαμβάνουν εξατομικευμένη φροντίδα- Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις Ελληνίδες

ΟΕΝΓΕ: Κίνδυνος να μην πληρωθούν οι εφημερίες των νοσοκομειακών γιατρών

