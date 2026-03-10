search
10.03.2026
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

10.03.2026 13:37

ΟΕΝΓΕ: Κίνδυνος να μην πληρωθούν οι εφημερίες των νοσοκομειακών γιατρών

10.03.2026 13:37
Δείτε πότε δικαιούστε μείωση του φόρου για δαπάνες περίθαλψης - Media

Ορατός είναι κίνδυνος να μην πληρωθούν οι εφημερίες των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, το πρώτο τρίμηνο του 2026 καθώς δεν έχει εκταμιευθεί ακόμα το σχετικό κονδύλι.

Τα παραπάνω καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) με την επισήμανση ότι κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι οι γιατροί στις 12 Μαρτίου.

Αναλυτικά η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει για μια ακόμη φορά «την καθυστέρηση στην εκταμίευση του κονδυλίου των εφημεριών του πρώτου τριμήνου του 2026. Υπό τις παρούσες συνθήκες, κινδυνεύουν να μην πληρωθούν οι εφημερίες ούτε στις 12/3. Δεν είναι δυνατόν συνεχώς να επισημαίνουμε το αυτονόητο. Ότι δηλαδή θα πρέπει οι εφημερίες να πληρώνονται στην ώρα τους. Δε ζητάμε χάρη, ζητάμε να γίνει το αυτονόητο. Να μας πληρώσουν για τη δουλειά μας.».

Σύμφωνα με την ομοσπονδία η κυβέρνηση έχει ακέραιη την ευθύνη για τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα καθυστερήσεων στα κονδύλια των εφημεριών. 

«Ο κ. Υπουργός Υγείας που συνεχώς υπερηφανεύεται για…το έργο του στο ΕΣΥ, θα κάνει κάτι για να πληρωθούμε δεδουλευμενες εφημερίες ή θα απαιτεί μόνο το χειροκρότημα των γιατρών για τα έργα του; Ως εδώ.» όπως επισημαίνουν.

Η ΟΕΝΓΕ ζητάει: 

Να λυθεί άμεσα το ζήτημα με ταχείες διαδικασίες εκταμίευσης ώστε να μπορέσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων να πληρώσουν εγκαίρως. Να μην επαναληφθεί στο μέλλον αντίστοιχη κατάσταση και να μην υπάρχει στο μέλλον καμία καθυστέρηση πληρωμών.

