Γιατί θυμόμαστε στίχους από τραγούδια των παιδικών μας χρόνων και όχι γιατί μπήκαμε στο δωμάτιο;

Σε όλους έχει συμβεί να μην μπορούμε να θυμηθούμε γιατί μπήκαμε στο δωμάτιο και να στεκόμαστε για λίγα δευτερόλεπτα αμήχανοι ενώ έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να λέμε τους στίχους ενός τραγουδιού που ακούσαμε όταν είμασταν στο Γυμνάσιο. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Έχουμε την τάση να μιλάμε για τη «μνήμη» σαν να ήταν κάτι ενιαίο. Δεν είναι, λένε οι επιστήμονες.

Η απομνημόνευση στίχων τραγουδιών βασίζεται στη μακροπρόθεσμη μνήμη – δίκτυα κατανεμημένα σε όλο τον εγκέφαλο που αποθηκεύουν πληροφορίες που ενοποιούνται με την πάροδο των ετών. Αυτά περιλαμβάνουν τις γλωσσικές περιοχές στους κροταφικούς λοβούς, τον ακουστικό φλοιό, τις κινητικές περιοχές που εμπλέκονται στην παραγωγή ομιλίας και τα συναισθηματικά κυκλώματα του εγκεφάλου που βοηθούν στην αναγνώριση των εμπειριών ως ουσιαστικών.

Η μουσική είναι νευρολογικά υπερβολική: επιστρατεύει πολλαπλά συστήματα ταυτόχρονα – ρυθμό, γλώσσα, κίνηση και συναίσθημα. Αυτή η πολλαπλότητα ενισχύει την κωδικοποίηση.

Κάθε φορά που επαναλαμβάνατε αυτούς τους στίχους ενισχύατε τις συναπτικές συνδέσεις που εμπλέκονταν. Με την πάροδο του χρόνου, η οδός γίνεται αποτελεσματική και σταθερή. Η ανάκτηση γίνεται σχεδόν αυτόματη.

Αντιθέτως, η ανάμνηση του γιατί μπήκατε στην κουζίνα βασίζεται στη μνήμη εργασίας – τον ​​προσωρινό χώρο αποθήκευσης του εγκεφάλου. Η μνήμη εργασίας είναι εύθραυστη. Μπορεί να συγκρατήσει μόνο μια μικρή ποσότητα πληροφοριών για μικρό χρονικό διάστημα και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην απόσπαση της προσοχής. Μία μόνο ανταγωνιστική σκέψη είναι αρκετή για να την αντικαταστήσει.

Οι ψυχολόγοι έχουν περιγράψει αυτό που μερικές φορές ονομάζεται «φαινόμενο της πόρτας» . Όταν μετακινείστε από έναν φυσικό χώρο σε έναν άλλο, ο εγκέφαλος ενημερώνει το πλαίσιο. Τμηματοποιεί την εμπειρία σε διακριτά επεισόδια.

Η πρόθεση που διαμορφώθηκε στο προηγούμενο δωμάτιο – «πάρε τα γυαλιά μου», «βρες τον φορτιστή μου» – κωδικοποιήθηκε σε αυτό το προηγούμενο πλαίσιο. Η υπέρβαση ενός ορίου μπορεί να αποδυναμώσει το σύνθημα ανάκτησης. Η εργασία εξαφανίζεται.

Αυτό δεν είναι αναποτελεσματικότητα, είναι οργανωτική στρατηγική. Ο εγκέφαλός μας εξελίχθηκε ώστε να δομεί την εμπειρία σε σημαντικά κομμάτια. Αυτή η τμηματοποίηση υποστηρίζει τον σχηματισμό μακροπρόθεσμης μνήμης – ακόμα κι αν περιστασιακά μας αφήνει να στεκόμαστε στο διάδρομο, σαστισμένοι.

Γιατί η μουσική επιβιώνει

Η μουσική ωφελείται από τη δομή. Η ομοιοκαταληξία και ο ρυθμός δημιουργούν προβλέψιμα μοτίβα. Η προβλεψιμότητα υποστηρίζει την ανάκληση επειδή ο εγκέφαλος προσμένει συνεχώς τι θα ακολουθήσει.

Μελέτες απεικόνισης εγκεφάλου δείχνουν ότι η μουσική μνήμη ενεργοποιεί εκτεταμένες φλοιώδεις και υποφλοιώδεις περιοχές. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η μουσική μνήμη μπορεί να παραμείνει σχετικά διατηρημένη πολύ μετά την επιδείνωση άλλων μορφών ανάκλησης.

Το γεγονός ότι μπορείς ακόμα να παραδώσεις έναν άψογο στίχο δεκαετίες αργότερα μας λέει κάτι σημαντικό: η δύναμη της μνήμης δεν έχει να κάνει τόσο με την ηλικία όσο με το βάθος της κωδικοποίησης. Ένας στίχος που επαναλαμβάνεται εκατοντάδες φορές στην εφηβεία μπορεί να είναι νευρολογικά «ισχυρότερος» από μια φευγαλέα πρόθεση που σχηματίστηκε πριν από πέντε δευτερόλεπτα.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο εγκέφαλός σας δεν μπορεί πλέον να αποθηκεύει πληροφορίες, αλλά ότι είναι επιλεκτικός ως προς το τι σταθεροποιεί.

Μικρές προσαρμογές μπορούν να μειώσουν αυτές τις απογοητευτικές στιγμές όπως όταν δεν θυμόμαστε γιατί μπήκαμε στο δωμάτιο.

Μία από τις πιο απλές είναι να πείτε: «Θα ανέβω πάνω να πάρω τον φορτιστή μου». Έτσι ενισχύεται η κωδικοποίησή εμπλέκοντας πρόσθετα γλωσσικά δίκτυα.

Μια άλλη προσέγγιση είναι η σύντομη οπτικοποίηση. Αφιερώνοντας ένα δευτερόλεπτο για να φανταστείτε το αντικείμενο που πρόκειται να ανακτήσετε, δημιουργείται ένα πλουσιότερο νοητικό ίχνος από μια αόριστη πρόθεση από μόνη της.

Αν μπορείς ακόμα να ερμηνεύσεις ένα τραγούδι της δεκαετίας του 1990 πλήρως, αλλά περιστασιακά ξεχνάς γιατί ανέβηκες τις σκάλες, ο εγκέφαλός σου δεν σε προδίδει. Δίνει προτεραιότητα σε βαθιά προβαρισμένες, συναισθηματικά επισημασμένες πληροφορίες έναντι των παροδικών προθέσεων. Με άλλα λόγια, κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε.

Πηγή: theconversation.com

