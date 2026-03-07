Πλατφόρμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου – Με γυμναστική και διατροφή μπορεί να ελεγχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης του

Με γυμναστική και διατροφή μπορεί κανείς να ελέγξει τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου του παχέος εντέρου, σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό έργο «ONCODIR» από συστηματική βιβλιογραφική μελέτη σε διακόσιες ερευνητικές εργασίες για το θέμα.

«Αυτά τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι ο καθένας θα μπορούσε να αναπτύξει καρκίνο του παχέος εντέρου, ειδικά όσοι έχουν σχετικό οικογενειακό ιστορικό. Παρ’ όλα αυτά, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι μπορούμε να ελέγξουμε τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, παραμένοντας δραστήριοι μέσω της γυμναστικής, μειώνοντας την ποσότητα κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος που καταναλώνουμε και βελτιώνοντας την πρόσληψη φυτικών ινών και βιταμινών, που προέρχονται από λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια και ξηρούς καρπούς», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θανάσης Μαυρόπουλος, μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε πλατφόρμα, στην οποία ενσωματώθηκαν όλοι οι μηχανισμοί πρόβλεψης και πρόληψης της νόσου. Η πλατφόρμα απευθύνεται σε γιατρούς, ασθενείς και υπευθύνους χάραξης πολιτικής, ενώ η εφαρμογή είναι εμπορική και θα είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα. Μέσω αυτής και μιας ειδικής εφαρμογής για κινητό τηλέφωνο, οι πολίτες θα δίνουν στοιχεία για τις συνήθειές τους σε ό,τι αφορά την καθημερινή τους δραστηριότητα και άσκηση, τη διατροφή τους και τον τρόπο ζωής τους. Οι γιατροί, από την πλευρά τους, θα ενημερώνονται για τις πληροφορίες αυτές, θα κατατάσσουν τον χρήστη στην ομάδα κινδύνου στην οποία ανήκει (χαμηλού, μέσου ή υψηλού), θα προσαρμόζουν τις γενικές ιατρικές κατευθύνσεις στα δεδομένα των ασθενών τους και θα διατυπώνουν εξατομικευμένες προτάσεις για αλλαγές στη διατροφή, την άσκηση και τον τρόπο ζωής. Θα έχουν, μάλιστα, στην διάθεσή τους ενσωματωμένο chatbox, με το οποίο θα μπορούν να συνομιλούν για εξειδικευμένες πληροφορίες.

Με βάση τα παραπάνω οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση της υγείας τους και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να τη βελτιώσουν. Παράλληλα, ανάλογα με τον βαθμό υιοθέτησης των προτάσεων αυτών από τους πολίτες και τα ποσοστά μείωσης ή αύξησης του κινδύνου εκδήλωσης καρκίνου του παχέος εντέρου, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν συγκεκριμένες δράσεις. «Για παράδειγμα, αν πολλοί πολίτες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να περπατήσουν πολύ γιατί δεν υπάρχουν αρκετά πεζοδρόμια και πάρκα στην πόλη, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούν να προτείνουν να γίνουν περισσότεροι χώροι πρασίνου σε μια πόλη ή να προστεθούν δημόσια γυμναστήρια, ή να τοποθετηθούν όργανα γυμναστικής σε πάρκα που υπάρχουν ήδη» σημείωσε ο κ. Μαυρόπουλος.

Η τεχνική υλοποίηση της πλατφόρμας έχει ολοκληρωθεί, έχει γίνει ένα πρώτο τεστ για την εφαρμογή στο κινητό και τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή.

Το ευρωπαϊκό έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon Europe 2021 – 2027 και έχει ως επικεφαλής εταίρο το ΕΚΕΤΑ. Στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί το πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ενώ πιλοτικές δοκιμές θα γίνουν στη Ρουμανία και τη Λιθουανία. Ο συντονιστής φορέας του έργου είναι η ομάδα Μ4D του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ. Στέφανο Βροχίδη και διαχειριστή του έργου τον κ. Μαυρόπουλο ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν επίσης το Υπουργείο Υγείας, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η FoodOxys, μια εταιρεία spin-off του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.ά.

Υπεύθυνοι για την επίβλεψη του ιατρικού κομματιού και των αντίστοιχων παρεμβάσεων είναι ο ιατρικός φορέας INCLIVA από την Ισπανία, υπό την καθοδήγηση του Δρ. Jose M. Martin-Moreno.

Διαβάστε επίσης:

Ζάχαρο: Τι γίνεται αν πιείτε 1 ποτήρι νερό πριν τον πρωινό καφέ

Σχολικός εκφοβισμός: Ποιο είναι το «κλειδί» για την αντιμετώπιση του φαινομένου που αυξάνεται ραγδαία

Νέα θεραπεία για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης