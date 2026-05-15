Rolling Stones: Οι θρύλοι της rock… ξαναγίνονται νέοι στο βίντεο του «In The Stars» (video)

Οι Μικ Τζάγκερ (Mick Jagger), Κιθ Ρίτσαρντς (Keith Richards) και Ρόνι Γουντ (Ronnie Wood) των Rolling Stones εμφανίζονται ως CGI (εικόνες δημιουργημένες από υπολογιστή) εκδοχές του νεότερου εαυτού τους στο μουσικό βίντεο «In The Stars».

Το τετράλεπτο βίντεο δείχνει τις μορφές των μελών του θρυλικού συγκροτήματος να εμφανίζονται όπως έκαναν στο απόγειο της μουσικής τους καριέρας και να ερμηνεύουν το τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Foreign Tongues» σε πλήθος στο οποίο συμμετέχει και η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Marty Supreme», Οντέσα A’ζάιον (Odessa A’zion).

Σε σκηνοθεσία του Φρανσουά Ρουσελέ (Francois Rousselet) το βίντεο δείχνει ηχογράφηση στο στούντιο να μετατρέπεται σε χορευτικό πάρτι, με τον αρχηγό του γκρουπ Μικ Τζάγκερ να κουνάει τους γοφούς του φορώντας στενό μπορντό δερμάτινο παντελόνι και στη συνέχεια να κοιτάει την κάμερα για να τραγουδήσει το ρεφρέν.

Το βίντεο κυκλοφόρησε την Πέμπτη πριν από το νέο τους άλμπουμ, το οποίο αναμένεται τον Ιούλιο – το πρώτο τους από το βραβευμένο με Grammy «Hackney Diamonds» του 2023.

H Οντέσα Α’ζάιον ακολουθεί μια λίστα ηθοποιών που εμφανίστηκαν στα μουσικά βίντεο του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των Σίντεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney), Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal), Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult), Κρίστεν Στιούαρτ (Kristen Stewart) και Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie).

Στο νέο άλμπουμ του συγκροτήματος συμμετέχουν τα βασικά μέλη Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ μαζί με τους συνεργάτες Ντάριλ Τζόουνς (Darryl Jones), Ματ Κλίφορντ (Matt Clifford) και Στιβ Τζόρνταν (Steve Jordan).

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα αποκαλύφθηκε ότι ο επερχόμενος δίσκος θα περιλαμβάνει τραγούδια με τον αρχηγό των The Cure, Ρόμπερτ Σμιθ (Robert Smith), με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney) των Beatles να παίζει μπάσο στο τραγούδι «Bite My Head Off».

