Νέα θεραπεία για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

Δυναμικά επανέρχεται η ουσία τιβολόνη στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης, μετά τα νέα δεδομένα που αναδεικνύουν το σημαντικό της ρόλο ως θεραπευτική επιλογή, για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης.

Τα νέα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, κατά την οποία οι σύνεδροι παρακολούθησαν τη δορυφορική διάλεξη της InterMed, η οποία επικεντρώθηκε στις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τη χρήση της τιβολόνης.

Αναλυτικά η ομιλήτρια, καθηγήτρια Μαιευτικής – Γυναικολογίας / Στείρωσης της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Σοφία Καλανταρίδου, παρουσίασε τα επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα που τοποθετούν την τιβολόνη ως μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη θεραπευτική επιλογή για γυναίκες στην εμμηνόπαυση.

Τα επώδυνα και ενοχλητικά συμπτώματα

Η εμμηνόπαυση αποτελεί φυσιολογικό στάδιο, συνοδεύεται όμως από συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα.

Υπολογίζεται ότι οι γυναίκες περνούν περίπου το ένα τρίτο της ζωής τους σε εμμηνόπαυση, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την αποτελεσματική αντιμετώπιση εξάψεων, νυχτερινών εφιδρώσεων, κολπικής ξηρότητας, διαταραχών ύπνου και μεταβολών στη διάθεση.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής αποτελεί βασικό στόχο των σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Σημαντικό σημείο αναφοράς αποτέλεσε η απόφαση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) τον Νοέμβριο του 2025 να αφαιρέσει τα αυστηρά «black box warnings» από τα ορμονικά σκευάσματα για την εμμηνόπαυση. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις ορμονικές θεραπείες, οι οποίες επί δύο δεκαετίες αντιμετωπίζονταν με επιφυλακτικότητα λόγω της ερμηνείας παλαιότερων μελετών.

Η σύγχρονη επιστημονική γνώση επιτρέπει πλέον μια πιο ισορροπημένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση, με έμφαση στην εξατομίκευση και την ιατρική καθοδήγηση.

Τι είναι η τιβολόνη

Η τιβολόνη αποτελεί συνθετικό στεροειδές με οιστρογονική, προγεστερονική και ανδρογονική δράση, γεγονός που της επιτρέπει να αντιμετωπίζει πολλαπλά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Όπως ανέφερε η καθηγήτρια Σοφία Καλανταρίδου, η τιβολόνη συμβάλλει:

• στη μείωση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων

στην αντιμετώπιση της κολπικής ξηρότητας και της ατροφίας

στη βελτίωση της σεξουαλικής επιθυμίας

στην πρόληψη της οστεοπόρωσης

Η πολυεπίπεδη δράση της την καθιστά μια ολοκληρωμένη επιλογή για γυναίκες που αναζητούν αποτελεσματική ανακούφιση χωρίς περίπλοκα θεραπευτικά σχήματα.

Σε ποιες γυναίκες μπορεί να χορηγηθεί

Η ουσία αυτή μπορεί να χορηγηθεί σε γυναίκες ηλικίας περίπου 50–60 ετών, εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 12 μήνες από την τελευταία έμμηνο ρύση.

Η θεραπεία είναι απλή, με ένα δισκίο ημερησίως, και δεν προκαλεί κολπική αιμόρροια. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού σε γυναίκες χωρίς σχετικό ιστορικό.

Πριν από την έναρξη της θεραπείας απαιτείται ιατρική αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει:

λήψη αναλυτικού ιστορικού

μαστογραφικό έλεγχο

καρδιολογική εκτίμηση

έλεγχο μήτρας και ωοθηκών

Η χορήγηση γίνεται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή και εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε γυναίκας.

Η σύγχρονη επιστημονική γνώση και οι πρόσφατες εξελίξεις στην αξιολόγηση της ασφάλειας των θεραπειών επιτρέπουν μια πιο ώριμη και ισορροπημένη προσέγγιση στη διαχείριση της εμμηνόπαυσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τιβολόνη φαίνεται να αποκτά ολοένα και σημαντικότερο ρόλο, προσφέροντας αποτελεσματική ανακούφιση των συμπτωμάτων και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση.

