Νέα θεραπεία για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

Δυναμικά επανέρχεται η ουσία τιβολόνη στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης, μετά τα νέα δεδομένα που αναδεικνύουν το σημαντικό της ρόλο ως θεραπευτική επιλογή, για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης.
Τα νέα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, κατά την οποία οι σύνεδροι παρακολούθησαν τη δορυφορική διάλεξη της InterMed, η οποία επικεντρώθηκε στις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τη χρήση της τιβολόνης.
Αναλυτικά η ομιλήτρια, καθηγήτρια Μαιευτικής – Γυναικολογίας / Στείρωσης της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Σοφία Καλανταρίδου, παρουσίασε τα επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα που τοποθετούν την τιβολόνη ως μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη θεραπευτική επιλογή για γυναίκες στην εμμηνόπαυση.
Η εμμηνόπαυση αποτελεί φυσιολογικό στάδιο, συνοδεύεται όμως από συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα.
Υπολογίζεται ότι οι γυναίκες περνούν περίπου το ένα τρίτο της ζωής τους σε εμμηνόπαυση, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την αποτελεσματική αντιμετώπιση εξάψεων, νυχτερινών εφιδρώσεων, κολπικής ξηρότητας, διαταραχών ύπνου και μεταβολών στη διάθεση.
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής αποτελεί βασικό στόχο των σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων.
Σημαντικό σημείο αναφοράς αποτέλεσε η απόφαση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) τον Νοέμβριο του 2025 να αφαιρέσει τα αυστηρά «black box warnings» από τα ορμονικά σκευάσματα για την εμμηνόπαυση. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις ορμονικές θεραπείες, οι οποίες επί δύο δεκαετίες αντιμετωπίζονταν με επιφυλακτικότητα λόγω της ερμηνείας παλαιότερων μελετών.
Η σύγχρονη επιστημονική γνώση επιτρέπει πλέον μια πιο ισορροπημένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση, με έμφαση στην εξατομίκευση και την ιατρική καθοδήγηση.
Η τιβολόνη αποτελεί συνθετικό στεροειδές με οιστρογονική, προγεστερονική και ανδρογονική δράση, γεγονός που της επιτρέπει να αντιμετωπίζει πολλαπλά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.
Όπως ανέφερε η καθηγήτρια Σοφία Καλανταρίδου, η τιβολόνη συμβάλλει:
• στη μείωση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων
Η ουσία αυτή μπορεί να χορηγηθεί σε γυναίκες ηλικίας περίπου 50–60 ετών, εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 12 μήνες από την τελευταία έμμηνο ρύση.
Η θεραπεία είναι απλή, με ένα δισκίο ημερησίως, και δεν προκαλεί κολπική αιμόρροια. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού σε γυναίκες χωρίς σχετικό ιστορικό.
Πριν από την έναρξη της θεραπείας απαιτείται ιατρική αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει:
