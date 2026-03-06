Νέα έρευνα: Μπορεί η αραιότερη χορήγηση GLP 1 να διατηρήσει την απώλεια βάρους;

Η παχυσαρκία παραμένει μια από τις πιο σύνθετες προκλήσεις δημόσιας υγείας και η ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη για κάθε θεραπευτική απόφαση.

Τα φάρμακα GLP 1 (π.χ. το Ozempic) έχουν αλλάξει το τοπίο της αντιμετώπισης, όμως το μεγάλο ερώτημα σήμερα είναι αν τα οφέλη μπορούν να διατηρηθούν με πιο αραιή χορήγηση, χωρίς απώλεια αποτελεσματικότητας.

Μια πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Obesity (Wong M. και συν., 2026) εξετάζει αν η θεραπεία με αγωνιστές GLP 1-όπως σεμαγλουτίδη και τιρζεπατίδη– μπορεί, μετά την αρχική επιτυχημένη απώλεια βάρους, να συνεχιστεί με μειωμένη συχνότητα χορήγησης, διατηρώντας τα κλινικά οφέλη.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Θεραπευτικής -Επιδημιολογίας- Προληπτικής Ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και τη βιολόγο Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, η μελέτη διερεύνησε αν μια τέτοια στρατηγική «συντήρησης» μπορεί να στηρίξει όχι μόνο το βάρος, αλλά και τη σύσταση σώματος και τους δείκτες μεταβολικού συνδρόμου.

Η μελέτη

Πρόκειται για αναδρομική σειρά περιστατικών με 30 ενήλικες που είχαν ήδη επιτύχει σημαντική απώλεια βάρους με εβδομαδιαία χορήγηση GLP 1 και είχαν φτάσει σε σημείο σταθεροποίησης. Αντί να διακόψουν τη θεραπεία, πέρασαν σε χορήγηση ανά δύο εβδομάδες, διατηρώντας την ίδια δόση.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα πριν την έναρξη της θεραπείας, στο plateau της εβδομαδιαίας χορήγησης και κατά τη φάση μειωμένης συχνότητας. Οι ασθενείς παρέμειναν στο νέο σχήμα για περίπου 36 εβδομάδες.

Τα ευρήματα

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Το βάρος μειώθηκε από 87,9 κιλά πριν τη θεραπεία σε 74,1 κιλά στο plateau.

Με τη μειωμένη συχνότητα, το βάρος έφτασε στα 72,4 κιλά, δηλαδή σημειώθηκε επιπλέον απώλεια.

Η μείωση ήταν στατιστικά σημαντική, δείχνοντας ότι η αραιότερη χορήγηση δεν ανέτρεψε την πρόοδο.

Η σύσταση σώματος παρουσίασε επίσης θετικές μεταβολές. Το συνολικό και κεντρικό λίπος μειώθηκαν, ενώ η σκελετική μυϊκή μάζα παρέμεινε σταθερή — στοιχείο κρίσιμο, καθώς η ποιότητα της απώλειας βάρους είναι εξίσου σημαντική με την ποσότητα.

Ο μεταβολισμός

Αξίζει να τονισθεί ότι οι μεταβολικές βελτιώσεις που είχαν επιτευχθεί με την εβδομαδιαία θεραπεία -όπως παράμετροι σχετικές με το μεταβολικό σύνδρομο- διατηρήθηκαν και κατά την αραιότερη χορήγηση. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η παχυσαρκία δεν αφορά μόνο το βάρος, αλλά και τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα και άλλες μεταβολικές επιπλοκές. Η διατήρηση των μεταβολικών δεικτών υποδηλώνει ότι η θεραπεία μπορεί να παραμείνει αποτελεσματική ακόμη και με λιγότερο συχνή χορήγηση, υπό ιατρική καθοδήγηση.

Συμπέρασμα

Η μελέτη αποδεικνύει ότι σε ασθενείς που έχουν ήδη ανταποκριθεί επιτυχώς στη θεραπεία GLP 1 και έχουν φτάσει σε σταθεροποίηση, μια δομημένη μείωση της συχνότητας χορήγησης, μπορεί να αποτελέσει ρεαλιστική επιλογή συντήρησης. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να μειώσει την επιβάρυνση της θεραπείας, χωρίς να θυσιάζει τα οφέλη.

Η έννοια της «αποκλιμάκωσης» αποκτά έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ανοίγει τον δρόμο για πιο βιώσιμα θεραπευτικά σχήματα, πάντα με την καθοδήγηση επαγγελματία υγείας.

Η μελέτη δείχνει ότι η μειωμένη συχνότητα χορήγησης σεμαγλουτίδης ή τιρζεπατίδης, μετά από επιτυχημένη αρχική θεραπεία, μπορεί να:

• διατηρήσει την απώλεια βάρους,

• στηρίξει τη βελτίωση της σύστασης σώματος,

• διαφυλάξει τα μεταβολικά οφέλη.

Για όσους έχουν ήδη ανταποκριθεί στη θεραπεία, η στρατηγική αυτή ίσως αποτελέσει στο μέλλον μια πιο πρακτική και βιώσιμη επιλογή. Κάθε απόφαση σχετικά με τη θεραπεία πρέπει να λαμβάνεται σε συνεργασία με επαγγελματία υγείας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η καταλληλότητα για τον κάθε ασθενή.

