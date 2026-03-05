Μητσοτάκης: Από σήμερα, οι γιατροί σε 47 μικρά νησιά θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι γιατροί που υπηρετούν σε 47 νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ καθαρά τον μήνα. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συγκεκριμένη δωρεά ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, καθώς οι περισσότερες δωρεές στον χώρο της υγείας επικεντρώνονται κυρίως σε υποδομές. Αυτή η δωρεά εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας την παρουσία γιατρών σε μικρά νησιά κατά τη χειμερινή περίοδο.

«Για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής στηρίζει άμεσα τους γιατρούς που στελεχώνουν τα ιατρεία σε απομακρυσμένα νησιά», σημείωσε ο πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι το αφορολόγητο επιμίσθιο θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την παραμονή των γιατρών σε αυτά τα νησιά, ευχαριστώντας το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα για την υποστήριξή του.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας στην υγεία, κάνοντας ειδική αναφορά στην τηλεϊατρική, την οποία χαρακτήρισε «επανάσταση» που όμως χρειάζεται την παρουσία γιατρού για να αποδώσει πλήρως.

Η δωρεά αυτή, όπως σημείωσε, συνδέεται με την πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη κινητών μονάδων, που θα καλύπτουν απομακρυσμένα χωριά, δημιουργώντας ένα λειτουργικό σύστημα που φτάνει στην πράξη στον πολίτη.

