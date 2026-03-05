search
Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Kατά τη διάρκεια της επικοινωνίας οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.

