Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Kατά τη διάρκεια της επικοινωνίας οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.

