Ο μοιραίος Φάμελλος: Παρέλαβε κόμμα, πάει να παραδώσει συνιστώσα μέσα σε γενικό ευτελισμό

Είναι αλήθεια ότι κάποιοι είχαν υποψιαστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τελείωνε στα χέρια του Σωκράτη Φάμελλου. Οι συνθήκες μέσα στις οποίες προέκυψε η προεδρία του, μόνο αρνητικές προοπτικές υπόσχονταν. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιχειρεί τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να «σκοτώσει» το κόμμα του είναι από θλιβερός έως εξοργιστικός.

Θα ήταν πιο έντιμο να εισηγηθεί ευθέως τη διάλυση ενός κόμματος που πράγματι είναι σχεδόν ισοπεδωμένο στις δημοσκοπήσεις και επιπλέον δεν θέλει να το βλέπει ούτε ο ιστορικός του ηγέτης, Αλέξης Τσίπρας– εξ αυτού έκανε νέο κόμμα και απορρίπτει κάθε συνεργασία μαζί του.

Να πει απλά και καθαρά «φτάσαμε ως εδώ σύντροφοι, δεν έχει παρακάτω. Ας υπογράψουμε την πράξη θανάτου. Κι αν η πλειοψηφία των εναπομεινάντων διαφωνεί ας προχωρήσει μόνη της, οι υπόλοιποι που έχουμε την καρδιά μας στον Τσίπρα, φεύγουμε, καλό καλή τύχη και σε σας».

Αλλά ο Φάμελλος προτιμά να ευτελίσει εντελώς κάθε έννοια πολιτικής αξιοπρέπειας, να σύρει το κόμμα στην πλήρη ανυποληψία και τη γελοιοποίηση, να κερδίσει έτσι χρόνο, – ειδικά για τους βουλευτές που δεν θέλουν από τη μια να παραιτηθούν, αλλά έχουν σκοπό να πάνε στην ΕΛΑΣ -, και να δημιουργήσει τετελεσμένα, αφαιρώντας τη δυνατότητα απ’ όσους αναζητούν το δικό τους δρόμο να το κάνουν με την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ.

Απίστευτα πράγματα…

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