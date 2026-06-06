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06.06.2026 10:02

Η «είδηση» είναι εντελώς ψευδής: Η ενόχληση της Αλίκης Καραμανλή για την προσωπική της ζωή

06.06.2026 10:02
aliki_karamanali_natasa_pazaiti

Με μια λιτή ανάρτηση στο Instagram, η Αλίκη Καραμανλή έβαλε τέλος στα δημοσιεύματα και τις φήμες που αφορούν στην προσωπική της ζωή και κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα social media.

Η 23χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, χωρίς να αναπαράγει τα εν λόγω δημοσιεύματα, ξεκαθάρισε πως ότι οι πληροφορίες που διακινήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνω με έκπληξη, ότι κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν την προσωπική μου ζωή συνοδευόμενα, μάλιστα, από υποτιθέμενες λεπτομέρειες και δηλώσεις που ποτέ δεν έγιναν. Επειδή, έχω λάβει μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και ερωτήσεων από ανθρώπους, που καλόβουλα πίστεψαν αυτές τις αναρτήσεις, αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη “είδηση” είναι απολύτως ψευδής.

Είναι βέβαιο, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση δήθεν πληροφοριών που ανεξέλεγκτα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ώστε να μην αναπαράγεται περιεχόμενο χωρίς προηγουμένως να έχει επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας. Αλίκη», έγραψε σε story στο Instagram.

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