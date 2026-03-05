Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Νέος συναγερμός στην Κύπρο – Δίχως τέλος οι εκατέρωθεν επιθέσεις, το Ιράν χτύπησε βάση στο Ιράκ και απειλεί την ΕΕ

Έκτη μέρα από τη νέα σύρραξη στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση με σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν – Ισραήλ και την Τεχεράνη να εξακολουθεί να επιτίθεται σε χώρες του Κόλπου.

Χωρίς να διαφαίνεται ακόμη ολοκλήρωση των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων, οι IDF χτυπούν και τον νότιο Λίβανο με στόχο την Χεζμπολάχ. Στο στόχαστρο μπήκε και το Αζερμπαϊτζάν, που υπέστη πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιό του, με την Τεχεράνη να αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Ωστόσο, το Ιράν ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα πετρελαιοφόρο με σημαία ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο και ότι επιτέθηκε σε βάση που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα στο Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα «πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα» εάν σιωπήσουν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προειδοποίησε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Νέος συναγερμός σήμανε στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή.

Ο IDF ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι ολοκληρώθηκε το 12ο κύμα επιθέσεων σε όλη την Τεχεράνη, καθώς χτυπήθηκαν τα αρχηγεία της ειδικής μονάδας στην επαρχία Αλμπόρζ του Ιράν και μια βάση των δυνάμεων Μπασίτζ στην Τεχεράνη. Στο μεταξύ, μπαράζ χτυπημάτων πραγματοποιούνται από το Ισραήλ στον Λίβανο.

Η Γαλλία έδωσε το «πράσινο φως» σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν βάσεις της στη Μέση Ανατολή για αμυντικούς σκοπούς ενώ ενισχύει την παρουσία της στα ΗΑΕ με 6 επιπλέον Rafale. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα, ενταγμένη στους αμερικανικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύει σταδιακά τη στρατιωτική της παρουσία από το νότιο Αιγαίο έως την Κύπρο.

