ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 13:22

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν για τη Μέση Ανατολή – Συμφωνία και με Μελόνι για αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο και στην ανατολική Μεσόγειο

05.03.2026 13:22
mitsotakis_macron_new_123

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε επίσης τον κ. Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

«Μέσα σε ένα πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε σήμερα το πρωί την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει διαδοχικά με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους σχετικά με την αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο και στην ανατολική Μεσόγειο και να εργαστούν από κοινού για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

