«Καρέ του Κόλπου»: Πώς ο Μητσοτάκης απονευρώνει Βελόπουλο, Καρυστιανού, Σαμαρά και Καραμανλή

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που δημοσκόποι, δημοσιολόγοι και αναλυτές υποστήριζαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση ήταν οι διαρροές ψηφοφόρων της ΝΔ προς τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της.

Κάτι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, κάτι οι πιέσεις από το προσφυγικό, κάτι τα «ανοίγματα» στο εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως οι χειρισμοί της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα έμοιαζαν να προκαλούν σημαντικές δημοσκοπικές απώλειες για το κυβερνών κόμμα και ενίσχυση των σχημάτων στα δεξιά της ΝΔ, τα οποία και αξιοποιούσαν τη δυσφορία των πιο hardcore συντηρητικών ψηφοφόρων για να ενισχύσουν τη θέση τους.

Και μετά ήλθε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Μετά το πρώτο σοκ από τους ξαφνικούς βομβαρδισμούς και το γενικό χάος που επικράτησε, η κυβέρνηση φάνηκε να δείχνει αντανακλαστικά… παλιού καιρού:

· Το ΚΥΣΕΑ συνεδρίασε σχεδόν άμεσα και, εκτός από το βάρος που δόθηκε στο ζήτημα του επαναπατρισμού των Ελλήνων που βρίσκονται στη… διακεκαυμένη ζώνη, ελήφθησαν και γενικότερες αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια της χώρας, αλλά και πιθανών στόχων σε ελληνικό έδαφος.

· Μόλις σημειώθηκε το περιστατικό με τα drones της Χεζμπολάχ στην Κύπρο, η Αθήνα αντέδρασε άμεσα, στέλνοντας δύο φρεγάτες και τέσσερα F-16 για την άμυνα της Μεγαλονήσου.

· Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η μεταφορά μιας πυροβολαρχίας Patriot στην Κάρπαθο για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας.

· Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί συνεχείς επαφές με ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής και προσφέρθηκε να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και χθες πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής υπό τον ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Όλα αυτά έδειξαν ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα αντανακλαστικά, αλλά και την αποφασιστικότητα να προχωρήσει σε κινήσεις που δείχνουν έμπρακτα την διάθεση υπεράσπισης των συμφερόντων της χώρας, αλλά και της Κύπρου. Η ταχύτητα της αντίδρασης και οι αποφάσεις είχαν – σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις – θετικό αντίκτυπο στο συντηρητικό κομμάτι των ψηφοφόρων και, ταυτόχρονα, «ξεδόντιασαν» μέρος της εκ δεξιών κριτικής που ασκείται στην κυβέρνηση από κόμματα, αλλά και πρόσωπα.

Συγκεκριμένα:

· Η φράση του Κ. Μητσοτάκη, ότι «κάποτε είχα χαρακτηρίσει όλους αυτούς “πατριώτες της φακής”. Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές, όταν χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο», ήταν μια ευθεία βολή κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος συχνά-πυκνά ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, όσον αφορά στα εθνικά θέματα. Στην ουσία, ο πρωθυπουργός είπε ότι, ενώ ο πολιτικός του αντίπαλος λέει λόγια, ο ίδιος αποδεικνύει με έργα την υπεράσπιση των εθνικών ζητημάτων της χώρας.

· Στο ίδιο πλαίσιο, η «μπάλα παίρνει» και την Μαρία Καρυστιανού, η οποία έθεσε στην προμετωπίδα των προτεραιοτήτων του νέου κόμματος που ετοιμάζει τα εθνικά θέματα. Όπως και με τον Κ. Βελόπουλο, έτσι και στην περίπτωση της Μ. Καρυστιανού φάνηκε να αντιπαραβάλλει τα λόγια της κριτικής με τα έργα υπεράσπισης της χώρας.

· Από εκεί και πέρα, η φράση του περί «επαγγελματικών ανησυχούντων» φωτογράφησε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς – τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή – οι οποίοι έχουν ασκήσει κατά καιρούς δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και στον ίδιο για τους χειρισμούς του στα εθνικά θέματα, καθώς στην τρέχουσα συγκυρία η Ελλάδα εμφανίζεται έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κρίσιμης περιόδου και να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στην Κύπρο.

Όπως λένε κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα στην παρούσα φάση έδειξε επί του πρακτέου την ετοιμότητά της, αλλά και την αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ενώ, παράλληλα, διαθέτει και σαφή θέση για την κρίση που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη γειτονιά μας. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές θεωρούν ότι με τη στάση της η κυβέρνηση εκθέτει όλους όσοι επιχειρούσαν να την παρουσιάσουν ως αδύναμη στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Από εκεί και πέρα, αυτό που υπογραμμίζεται είναι ότι οι δηλώσεις, τόσο του πρωθυπουργού όσο και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, ότι η χώρα είναι ασφαλής, αποδεικνύονται εν τοις πράγμασι από τις κινήσεις που γίνονται. Εκτιμάται, δε, ότι ο «πολλαπλασιαστής» από τις κινήσεις αυτές θα είναι μεγάλος και ότι θα αποτυπωθεί με σαφή τρόπο στις προσεχείς δημοσκοπήσεις.

