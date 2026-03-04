Μέση Ανατολή: Ποιοι συμμετείχαν στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πάνω από τέσσερις ώρες διήρκεσε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.
Διαβάστε επίσης:
Πέρασε με 201 ψήφους η επιστολική ψήφος για τους απόδημους – Από τις μεθεπόμενες εκλογές σε ισχύ η τριεδρική περιφέρεια
ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο» – «Τρικυμία» έφερε κοινή δήλωση Ραγκούση – Μαντζουράνη υπέρ της αμυντικής συνδρομής
Η σύγκλιση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη σκιά της κυπριακής κρίσης και του σκανδάλου των υποκλοπών (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.