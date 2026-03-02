search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής την Τετάρτη

Την Τετάρτη, 4 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ., θα συγκληθεί, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίτερα, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν, με αφορμή τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς.

Ειδικότερα, οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι «ο πρωθυπουργός είναι ανοικτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή».

Επιπρόσθετα, όπως σημείωσαν, «ο πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις».

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι «λαμβάνει χώρα τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη».

