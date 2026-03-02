search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 15:32
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

02.03.2026 13:52

Συναγερμός στο Εδιμβούργο για άνδρα οπλισμένο με μαχαίρια, δύο τραυματίες (photos/video)

02.03.2026 13:52
edimvourgo_maxairia
DailyMail

Άνθρωποι φέρεται να δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα που έφερε πάνω του δύο μαχαίρια στην πόλη της Σκωτίας, το Εδιμβούργο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αστυνομικοί έχουν μεταβεί στη συνοικία Κάλντερ, δυτικά της πόλης, όπου κινείται ο άνδρας αυτός και έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ο Ουίλιαμ Ράμσεϊ, κάτοικος της περιοχής, είπε στην εφημερίδα ότι θεωρεί πως ο άνδρας αυτός βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του.

Όπως είπε ο ίδιος: “Εσπασε κατάστημα της γειτονιάς και πιθανόν μαχαίρωσε δύο ανθρώπους, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ένοπλοι αστυνομικοί και σκυλιά βρίσκονται εδώ περίπου δύο ώρες”.

Σε ανακοίνωσή της, η Police Scotland νωρίτερα ανέφερε: «Συστήνεται στο κοινό να αποφεύγει την περιοχή Κάλντερ του Εδιμβούργου έπειτα από αναφορές για άνδρα με αιχμηρό όπλο. Αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων μονάδων, βρίσκονται στο σημείο».

Ο αρχιθεωρητής Scott Kennedy δήλωσε: «Το περιστατικό έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και δεν πιστεύεται ότι υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό. Το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια. Εξειδικευμένες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων αστυνομικών, βρίσκονται σε κοντινή ιδιοκτησία και οι έρευνες συνεχίζονται. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Royal Infirmary of Edinburgh για ιατρική περίθαλψη. Κατανοώ ότι πρόκειται για ένα ανησυχητικό περιστατικό για την τοπική κοινότητα. Θέλω να διαβεβαιώσω το κοινό ότι οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στην περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Όποιος έχει πληροφορίες ή ανησυχίες μπορεί να απευθυνθεί στους παρόντες αστυνομικούς ή να καλέσει στο 101.»

