Φον ντερ Λάιεν: Η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι κρίσιμη – Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ένα τρίπτυχο στην εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική.

Σύμφωνα με την φον ντερ Λάιεν, υπάρχει αναζωπυρωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει το δικαίωμά του να καθορίσει το μέλλον του. Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσει η κλιμάκωση της σύγκρουσης και το Ιράν να παύσει τις επιθέσεις κατά γειτόνων και κυρίαρχων κρατών. Η σταθερότητα της Μέσης Ανατολής είναι κρίσιμη, και η μόνη λύση με διάρκεια είναι διπλωματική, με διακοπή των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων και τερματισμό των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή, υπογράμμισε επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ αναφέρθηκε, τέλος, στη συνεδρίαση των επιτρόπων που μετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Κομισιόν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Ολόκληρη η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ασταθής. Όμως τρία πράγματα είναι σαφή. Πρώτον, υπάρχει αναζωπυρωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν που υποφέρει εδώ και πολύ καιρό. Στηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμά του να καθορίσει ο ίδιος το μέλλον του. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκλιμακώσουμε την ένταση και να αποτρέψουμε την εξάπλωση της σύγκρουσης. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τις απερίσκεπτες και αδιάκριτες επιθέσεις του εναντίον των γειτόνων του και κυρίαρχων κρατών. Τρίτον, η σταθερότητα της περιοχής είναι υψίστης σημασίας. Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική. Αυτό σημαίνει μια αξιόπιστη μετάβαση για το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει την παύση τόσο του πυρηνικού όσο και του βαλλιστικού προγράμματος, καθώς και τον τερματισμό των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή. Το απόγευμα θα συζητήσουμε τη συνολική κατάσταση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας (σ.σ.: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Διότι από την ενέργεια και τα πυρηνικά μέχρι τη μετανάστευση και την ασφάλεια, η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τις συνέπειες των πρόσφατων εξελίξεων».

