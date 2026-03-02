search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 16:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 14:40

Φον ντερ Λάιεν: Η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι κρίσιμη – Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική

02.03.2026 14:40
ursula ek 88- new

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ένα τρίπτυχο στην εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική.

Σύμφωνα με την φον ντερ Λάιεν, υπάρχει αναζωπυρωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει το δικαίωμά του να καθορίσει το μέλλον του. Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσει η κλιμάκωση της σύγκρουσης και το Ιράν να παύσει τις επιθέσεις κατά γειτόνων και κυρίαρχων κρατών. Η σταθερότητα της Μέσης Ανατολής είναι κρίσιμη, και η μόνη λύση με διάρκεια είναι διπλωματική, με διακοπή των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων και τερματισμό των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή, υπογράμμισε επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ αναφέρθηκε, τέλος, στη συνεδρίαση των επιτρόπων που μετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Κομισιόν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Ολόκληρη η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ασταθής. Όμως τρία πράγματα είναι σαφή. Πρώτον, υπάρχει αναζωπυρωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν που υποφέρει εδώ και πολύ καιρό. Στηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμά του να καθορίσει ο ίδιος το μέλλον του. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκλιμακώσουμε την ένταση και να αποτρέψουμε την εξάπλωση της σύγκρουσης. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τις απερίσκεπτες και αδιάκριτες επιθέσεις του εναντίον των γειτόνων του και κυρίαρχων κρατών. Τρίτον, η σταθερότητα της περιοχής είναι υψίστης σημασίας. Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική. Αυτό σημαίνει μια αξιόπιστη μετάβαση για το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει την παύση τόσο του πυρηνικού όσο και του βαλλιστικού προγράμματος, καθώς και τον τερματισμό των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή. Το απόγευμα θα συζητήσουμε τη συνολική κατάσταση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας (σ.σ.: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Διότι από την ενέργεια και τα πυρηνικά μέχρι τη μετανάστευση και την ασφάλεια, η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τις συνέπειες των πρόσφατων εξελίξεων».

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στο Εδιμβούργο για άνδρα οπλισμένο με μαχαίρια, δύο τραυματίες (photos/video)

Ιράν: Στους 165 οι νεκροί από τον βομβαρδισμό σε δημοτικό σχολείο θηλέων – Αρνείται εμπλοκή το Ισραήλ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επίθεση με στόχο την εξόντωση Νετανιάχου ισχυρίζονται ότι εξαπέλυσαν οι Ιρανοί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maksimou-9167
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ενημέρωση κατά μόνας, όχι σύσκεψη αρχηγών» για την ελληνική εμπλοκή στο «Ιρανικό», λέει το Μαξίμου – Τι ζητά η αντιπολίτευση

us-navy-234
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τέταρτος αμερικανός στρατιώτης νεκρός στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Untitled-design
ΚΟΣΜΟΣ

Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή: «Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς, αλλά θα τον τελειώσουμε» λένε οι ΗΠΑ – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο, αντίποινα Ιράν – LIVE 

iran xamenei – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Νεκρή και η σύζυγος του Χαμενεΐ

melania_0203_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο τραμπικός τραγέλαφος σε σουρεάλ έκδοση: Η Μελάνια προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 16:03
maksimou-9167
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ενημέρωση κατά μόνας, όχι σύσκεψη αρχηγών» για την ελληνική εμπλοκή στο «Ιρανικό», λέει το Μαξίμου – Τι ζητά η αντιπολίτευση

us-navy-234
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τέταρτος αμερικανός στρατιώτης νεκρός στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Untitled-design
ΚΟΣΜΟΣ

Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή: «Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς, αλλά θα τον τελειώσουμε» λένε οι ΗΠΑ – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο, αντίποινα Ιράν – LIVE 

1 / 3